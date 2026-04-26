Euro dobija novo lice nakon više od dvije decenije

Krajem aprila ove godine ističe rok za međunarodni natječaj za dizajn buduće serije, čime započinje ključna faza promjena koje će biti vidljive u svakodnevnom životu građana diljem Europe u nadolazećim godinama.

Cilj promjene je osvježiti izgled novčanica nakon više od dva desetljeća od njihovog uvođenja, uz održavanje visokih standarda sigurnosti, dostupnosti i ekološke održivosti.

Euro je ušao u optjecaj 1. januara 2002., a prva veća promjena dogodila se sa serijom “Europa”, koja se postupno uvodi od 2013., s poboljšanim materijalima i zaštitom od krivotvorenja. Sada ide korak dalje.

Još 2021. godine najavljeno je da će se dizajn modernizirati, kako bi novčanice bolje odražavale moderni europski identitet. Ideja nije samo estetska, cilj je da novac bude simbol zajedničkih vrijednosti i raznolikosti zemalja.

Nova serija zadržat će šest apoena, od pet do 200 eura, dok novčanica od 500 eura, koja je već povučena iz optjecaja zbog sigurnosnih razloga i rijetke upotrebe, neće biti vraćena u optjecaj.

Kad je riječ o izgledu, izdvajaju se dvije tematske cjeline: europska kultura te rijeke i ptice. Dizajneri koji sudjeluju u natjecanju imaju zadatak predstaviti ideje koje su prepoznatljive, funkcionalne i vizualno impresivne kroz te motive.

Nakon zatvaranja natječaja, neovisni stručni žiri odabrat će do deset najboljih rješenja, koja će potom razmotriti Upravno vijeće Europske središnje banke. Tijekom 2026. godine planirano je uključivanje građana putem javnih savjetovanja.

Konačna odluka o izgledu novih novčanica očekuje se do kraja godine. Tek nakon toga bit će poznato kada će početi njihova proizvodnja, dok će za ulazak u optjecaj trebati još nekoliko godina.

Iako promjene neće biti trenutne, proces je već u tijeku, a novi izgled eura obilježit će sljedeće poglavlje u njegovoj povijesti.

