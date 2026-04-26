Ko će naslijediti Trampa?

Iako se nakon Trumpovog povratka u Bijelu kuću očekivalo da će kandidat biti njegov potpredsjednik JD Vance, Rubio postupno preuzima tu ulogu.

Politico navodi da sve više Trumpovih suradnika , kao i donatora , želi vidjeti Rubia kao kandidata za dvije godine, dok je Vance uglavnom izgubio povjerenje kruga bliskog Trumpu.

Rubio je, kako je navedeno, mnogo učinio kako bi se približio Trumpovim biračima okupljenima u pokretu “Make America Great Again” (MAGA) , koji su mu prethodno iskazivali nepovjerenje zbog kritika američkog predsjednika .

Američki državni tajnik osvojio ih je svojom odanošću , ali i ulogom u uhićenju Nicolasa Madura , predsjednika Venezuele, kojeg je u siječnju svrgnula s vlasti akcija američke vojske. Prema brojnim izvješćima iz Washingtona, Rubio je bio jedan od najvećih zagovornika tog poteza.

Osim toga, JD Vance je napravio niz gafova u prvoj godini svog mandata , a mnogi ga kritiziraju zbog nedovoljno otvorene podrške Trumpu i njegovoj politici.

To se posebno odnosi na rat s Iranom . Kada je započeo američko-izraelski napad na Iran, Vance je nekoliko dana bio potpuno izvan javnosti , a kada se vratio na društvene mreže i televizijske nastupe, uglavnom je govorio o domaćoj politici.

Mnogi u MAGA pokretu shvatili su to kao svojevrsnu izdaju , pa su se dijelom okrenuli Rubiu, kojeg sada vide kao ozbiljnog kandidata za 2028. godinu.

Međutim, konačna odluka o kandidatu Republikanske stranke očekuje se tek 2028. godine, a uvelike će ovisiti o rezultatima republikanaca na izborima u studenom ove godine.

