Dječak sa balkona bacio kipić i usmrtio turistkinju koja je prolazila: Roditeljima prijeti kazna

Roditelji trinaestogodišnjeg dječaka za kojeg se sumnja da je ubio turisticu bacivši kipić s balkona u Napulju mogli bi zbog te tragedije završiti u zatvoru.

Incident se dogodio 15. rujna 2024., kada je dječak navodno uzeo oniks kipić težak oko dva kilograma i bacio ga s balkona hotela u Španjolskoj četvrti. Voditeljica Pradine trgovine u Parizu, Chiara Jaconis, koja je u Napulj došla proslaviti 30. rođendan, šetala je gradom tik ispred svog dečka Livia Rousseaua kada ju je predmet pogodio u glavu.

🇮🇹 Una turista murió en Nápoles después de que una estatua cayera accidentalmente desde un balcón y la golpeara en la cabeza. Chiara Jaconis, de 30 años, fue llevada de urgencia al hospital, pero no sobrevivió a las graves heridas.#NewsOnDemand pic.twitter.com/GHtB7zZSsb — News On Demand (@OnDemand_News) September 21, 2024

Na uznemirujućoj snimci se vidi vidi Rousseau koji trči i doziva u pomoć. Nažalost, žena je zadobila teške ozljede mozga i preminula u bolnici dva dana kasnije. Istražitelji smatraju da je predmet pao s visine od oko deset metara te se zbog siline udara razbio na komadiće pri kontaktu s tlom.

Budući da u Italiji kaznena odgovornost nastupa s navršenih 14 godina, tužitelji su se okrenuli dječakovim roditeljima i terete ih za ubojstvo iz nehaja jer “su trebali nadzirati dječaka” prije incidenta. Dio optužnice temelji se na dječakovoj navodnoj sklonosti bacanju predmeta s visokih mjesta – “problematični” dječak, kako ga opisuju tužitelji, navodno je i ranije s balkona bacao štipaljke za rublje, daljinski upravljač i tablet. Oko 15 mjeseci prije Jaconisove smrti, dječakova majka povjerila se njegovatelju da je zabrinuta da bi dječak mogao bacati još predmeta s balkona, piše NY Post.Roditelji, u dobi od 65 i 54 godine, niječu bilo kakvu odgovornost. Njihov odvjetnik tvrdi da kipić nije bio njihovo vlasništvo i da “nemaju za što odgovarati”. Dječakovi roditelji čak su zatražili ponovno otvaranja kaznenog postupka protiv sina, kako bi on na sudu mogao dokazati svoju nevinost, umjesto da bude oslobođen isključivo zbog dobi.

Bez obzira na to tko će u konačnici sjesti na optuženičku klupu zbog smrti Jaconis, njezin otac Gianfranco Jaconis moguće optužbe protiv dječakovih roditelja za ubojstvo iz nehaja nazvao je “korakom u pravom smjeru”. Pripremno ročište zakazano je za 26. lipnja, na kojemu će se odlučiti hoće li predmet ići na suđenje, prenosi Dnevnik.hr.

