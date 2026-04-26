Ako koristite drvenu dasku, ovo ne biste trebali raditi

Osim što se uklapaju u različite stilove uređenja, često se smatraju sigurnijom opcijom u odnosu na plastične ili staklene podloge.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da nepravilno održavanje može dovesti do razvoja bakterija i oštećenja materijala.

Jedna od najčešćih grešaka koju mnogi prave jeste pranje drvenih kuhinjskih pomagala u mašini za suđe ili njihovo izlaganje kipućoj vodi. Iako se takve metode ponekad preporučuju na društvenim mrežama, stručnjaci naglašavaju da visoke temperature i dugotrajan kontakt s vodom mogu ozbiljno narušiti strukturu drveta.

Posebno se ističe da drvene daske nikada ne treba potapati u vodi. Takav postupak može uzrokovati pucanje i stvaranje sitnih pukotina u kojima se zadržavaju bakterije, što predstavlja potencijalni zdravstveni rizik prilikom pripreme hrane.

Umjesto toga, preporučuje se da se daska očisti toplom vodom i blagim deterdžentom uz pomoć spužve, a zatim temeljito ispere. Nakon pranja, važno je odmah je osušiti čistom krpom i ostaviti u uspravnom položaju kako bi se potpuno osušila na zraku. Ovaj postupak najbolje je obaviti odmah nakon upotrebe kako bi se spriječilo zadržavanje mirisa i mrlja.

Za dugotrajnost i očuvanje kvaliteta drveta, stručnjaci savjetuju redovno premazivanje daske uljem namijenjenim za kontakt s hranom.

Time se sprječava isušivanje, pucanje i upijanje vlage, a dodatni zaštitni sloj može se postići korištenjem prirodnih voskova.

Pravilnom njegom, drvene daske mogu trajati godinama i ostati sigurne za svakodnevnu upotrebu.

