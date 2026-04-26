Šer izgubila bitku za starateljstvo nad sinom: Detalji sa suđenja potresli javnost

Sudija u Los Anđelesu odbila je zahtjev legendarne pjevačice Šer za uspostavljanje privremenog starateljstva nad imovinom njenog sina, Ilajdže Blua Olmana.

Odluka je donijeta na ročištu održanom u petak, a sudija je obrazložila da trenutno ne vidi dovoljno hitan razlog za uvođenje ovakve mjere.

Šer je ranije ovog mjeseca zatražila starateljstvo, tvrdeći da je njen sin “teško onesposobljen” zbog problema sa mentalnim zdravljem i bolestima zavisnosti, te da nije u stanju da samostalno upravlja svojim finansijama.

Ilajdža Blu Olman učestvovao je na ročištu putem video-veze direktno iz psihijatrijske ustanove u kojoj se trenutno nalazi.

Njegova hospitalizacija je dio procesa utvrđivanja sposobnosti za učešće u dva kaznena postupka koji se protiv njega vode u Nju Hempširu.

Sudija je istakla da je malo vjerovatno da će Olman moći da pristupi novcu iz fonda svog pokojnog oca, muzičara Grega Olmana, dok je u bolnici, pa samim tim situacija nije alarmantna kako pjevačica tvrdi.

Sljedeća isplata iz fonda zakazana je za 1. maj.

Šer je u svom zahtjevu navela da se sav novac koji njen sin dobije “odmah protraći” na narkotike.

Međutim, sudija je bila jasna u svom obrazloženju:

“Mnogi ljudi imaju pravne i finansijske probleme, ali to ne znači automatski da im je potreban staratelj. Razumijem zabrinutost porodice, ali to ne dokazuje da gospodinu Olmanu nedostaje sposobnost da sam brine o sebi”, izjavila je sudija.

Ovo nije prvi put da Šer pokušava da preuzme kontrolu nad sinovljevim životom.

U novom zahtjevu se tvrdi da se Ilajdžin život “značajno pogoršao” i da on sav novac troši isključivo na “drogu, skupe hotele i prevoz limuzinama”.

Pjevačica je ranije iznijela šokantne tvrdnje da je njen sin dugovao 18.000 dolara dileru koji ga je pronašao, zbog čega je morao da pozajmljuje novac od prijatelja “kako bi izbjegao teške povrede”,piše Avaz

Takođe, navodi se da Olman ima dug od 200.000 dolara i da nije plaćao porez na dohodak, kao ni alimentaciju bivšoj supruzi.

