Zbog čega pada broj zaposlenih u Federaciji BiH?

Prema podacima Poreske uprave Federacije BiH, u ovom entitetu je u februaru ove godine bilo zaposleno 542.080 radnika, dok je u decembru prethodne godine taj broj bio 545.409.

Iz ovoga se može vidjeti da je za svega dva mjeseca broj zaposlenih u Federaciji BiH pao za skoro 3.500.

Kontrole, kazne i neprijavljeni radnici

“Broj zaposlenih radnika krajem januara u odnosu na decembar 2025. godine pao je na 542.373, a trend pada nastavljen je i u februaru, kada je on pao na 542.080. U FBiH u periodu januar – februar izvršeno je 1.026 inspekcijskih nadzora, u kojima je otkriveno 169 neprijavljenih radnika, 33 poslodavca su radila bez odobrenja, a zapečaćena su 82 objekta. Izdata su 393 prekršajna naloga i izrečene kazne u iznosu od 1.230.000 KM”, naveli su iz Poreske uprave FBiH.

Struktura zaposlenih po godinama i spolu

Dodali su da je prema njihovim službenim evidencijama na dan 28. februar ove godine do 35 godina života zaposleno 163.616, ili 30,18%, a preko 36 godina života zaposleno je 378.464 ili 69,82%. “Na dan 28. februar 2026. godine u Federaciji BiH zaposleno je 300.160, ili 55,37% muškaraca, i 241.920, ili 44,63% žena”, piše u saopštenju Poreske uprave FBiH.

Fiskalni promet i ekonomski pokazatelji

Naveli su da je krajem februara na području Federacije BiH instalirano ukupno 110.428 fiskalnih uređaja, putem kojih je u februaru 2026. godine evidentiran ukupan promet u iznosu od 5.540.592.053 KM.

Pad zaposlenosti u dužem periodu

Međutim, ako se pogledaju ranija saopštenja Poreske uprave FBiH, tačnije zaključno sa krajem prošle godine, u ovom entitetu je broj zaposlenih premašio 550.000 i iznosio 551.452 radnika. Ovo znači da je za manje od godinu i po dana broj zaposlenih u Federaciji BiH pao za 9.372.

Upozorenja ekonomista o uzrocima pada

Admir Čavalić, ekonomista i predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, rekao je za “Nezavisne novine” da je sasvim evidentno da je došlo do drastičnog pada broja zaposlenih.

Loše ekonomske politike i začarani krug

“Federacija BiH se na neki način restartovala u 2023. godinu kada je počeo mandat ovoj vlasti, te je tokom cijelog ovog mandata napravljeno svega 1.000 radnih mjesta. Zbog čega je to tako? Pa prije svega loša ekonomska politika. Tek sada imamo neke geopolitičke okolnosti i izazove koji mogu dodatno uticati na pad broja zaposlenih, a prije toga smo imali niz nekih ekonomskih politika i mjera koje su bile populističke, a manje naučno, stručno i analitički zasnovane i to je prouzrokovalo probleme na tržištu rada, i to od blokada, zabrana rada preko dodatnog nameta na tržištu rada”, objasnio je Čavalić.

Dalji izazovi za tržište rada

Prema njegovim riječima, dalje se stvari samo komplikuju. “Raste osnovica za slobodna zanimanja, obrtnike, poskupljuju finalni proizvodi i usluge za krajnje potrošače, pada fiskalni promet i slično i to je začarani krug loših ekonomskih politika što dovodi ne samo do stagnacije na tržištu rada, već i pada broja zaposlenih, dok sa druge strane ne uvozimo radnu snagu koja je potrebna određenim sektorima”, istakao je Čavalić, pišu nezavisne.

