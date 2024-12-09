Moćni investitor iz Turske kupio poznatu bh. kompaniju

Nakon što smo jučer objavili da je prodata poznata kompanija Tvornica alata Goražde (TAG), sada donosimo i informaciju o tome ko je kupac. Naime, novi vlasnik TAG-a je Hakan Kirlioglu, saznaje BiznisInfo.ba.

Podsjetimo, ova poznata kompanija jučer je prodata za više od pola miliona KM. Na vanberzanskom tržištu Sarajevske berze prijavljena je trgovina paketom dionica TAG-a Goražde.

Kroz jednu transakciju prodato je 76.957 dionica po cijeni od 6,82 KM, što ukupno iznosi oko 525 hiljada KM. Riječ je o udjelu od preko 96 posto kapitala u TAG-u.

Podsjetimo da je riječ o kompaniji čiji je vlasnik bio jedan od najpoznatijih poduzetnika u Goraždu Hasan Tafro, koji je preminuo u avgustu prošle godine. Vlasnica kompanije prije jučerašnje transakcije bila je Edina Tafro.

Ko je novi vlasnik

Porodica Kirlioglu dobro je poznata u Goraždu i cijeloj Bosni i Hercegovini. Naime, već su vlasnici jedne od najvećih goraždanskih kompanija – Pobjeda Rudet.

Ova porodica upravlja firmom Kirlioglu Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, specijalizovanom za proizvodnju eksploziva i inicirajućih sredstava za rudarstvo i građevinarstvo. Hakan Kirlioglu je predsjednik Nadzornog odbora Pobjede Rudet.

Pobjeda Rudet je ključna kompanija ove grupacije, a goraždanska firma je u 2024. godini, posljednjoj za koju postoje cjeloviti podaci, ostvarila ukupne prihode od gotovo 45 miliona KM.

To ukazuje da je riječ o velikoj kompaniji i snažnom investitoru koji bi mogao doprinijeti daljem razvoju TAG-a.

O kompaniji TAG

Osnovna djelatnost TAG d.d. Goražde je proizvodnja i promet mašina i alata, uključujući:

mašinsku obradu na univerzalnim i CNC mašinama te termičku obradu

obradu metala plastičnom deformacijom

praškasto farbanje

TAG je u 2024. godini imao prihode od preko milion KM, ali i gubitak od preko pola milion, što govori da je kompaniji trebao novi investitor.

