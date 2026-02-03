Aerodromi u BiH bilježe rast putnika: Tuzla od marta dobija šest novih linija

Sarajevski aerodrom dominirao

Prema podacima Direkcije, sarajevski aerodrom dominirao je u prošloj godini, a najveći broj putnika opslužili su u avgustu, njih 311.827.

Najmanje putnika ovaj aerodrom imao je u februaru – 105.463.

Tokom prošle godine, prema njihovim podacima, ovaj aerodrom imao je 19.671 operaciju, a najviše ih je bilo u julu i to 2.433.

Banjaluka imala 484.711 putnika

Iako u protekloj godini banjalučki aerodrom nije imao nijednu novu stalnu liniju, a najavljivani su pregovori za četiri, ovaj aerodrom je ipak zabilježio rast broja putnika.

Tako je, prema podacima Direkcije za civilno vazduhoplovstvo, u prošloj godini kroz aerodrom u Mahovljanima prošlo 484.711 putnika, a najviše ih je bilo u julu – 50.621.

Kada je riječ o operacijama, na ovom aerodromu zabilježeno je njih 4.751.

Tuzla dobija šest novih linija od marta

Banjaluku po broju prevezenih putnika slijedi tuzlanski aerodrom, koji je prošle godine opslužio 338.136 putnika kroz 2.065 operacija.

Najviše putnika, njih 42.087, prošlo je kroz aerodrom, takođe, u periodu ljetnih mjeseci i to u avgustu, dok je najveći broj operacija bio mjesec ranije i to 264.

Dževad Halilčević, direktor tuzlanskog aerodroma, u razgovoru za “Nezavisne novine” ističe da su u 2025. godini zabilježili povećanje broja putnika u odnosu na godinu prije i to za oko 130.000.

“To je sam po sebi dobar rezultat, a ove godine, s obzirom na to da ćemo imati baziran od kraja marta i drugi avion (Wizz Aira) stvoriće se kapacitet, po nekim projekcijama, za oko 770.000 putnika, što će biti rekord kako posluje Aerodrom Tuzla, ukoliko ne bude znatnih pomjeranja na tržištu”, kaže Halilčević.

Kada je riječ o linijama koje se očekuju od marta, u pitanju su linije za Bratislavu, Geteborg, Berlin, Frankfurt, Larnaku i Pariz.

U 2025. godini, “Wizz Air” je iz Tuzle uveo i linije za Keln, Mastriht, Malme i Hamburg.

Mostar planira širenje infrastrukture

Kroz najjužniji aerodrom u BiH lani je prošlo 72.319 putnika, a prema podacima Direkcije, mostarski aerodrom imao je 1.608 operacija. Najviše putnika imali su u avgustu, kada je zabilježen i najveći broj operacija.

Da su zadovoljni godinom iza nas, kaže za “Nezavisne novine” i Marko Đuzel, direktor Međunarodnog aerodroma Mostar.

“Mi smo prezadovoljni. Išli smo tempom 20.000, 50.000, a prošla godina je završena sa više od 70.000 putnika. Što se tiče ove godine, kako smo mali i svi kapaciteti su ograničeni, cilj nam je da u ovoj godini idemo u širenje infrastrukture i stabilizaciju poslovanja i pripremu za 2027. godinu, kada bismo nastavili malo jači rad. To je neki plan”, kaže Đuzel.

Iako su u prošloj godini uveli nekoliko novih linija, među kojima i onu za Istanbul, ona je odjednom prekinuta.

“Nismo dobili nikakve razloge. Samo što znamo, kompanija je odjednom povukla prodaju koja je, po njihovom izvješću, bila izrazito dobra, i onda je bez nekog argumenta to samo povučeno”, ističe on za “Nezavisne novine”.

