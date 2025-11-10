Novak Đoković preuzima simbol luksuza na Jadranu?

Prema nezvaničnim informacijama, Đoković planira preuzeti većinski paket dionica i tako omogućiti ponovno otvaranje ovog svjetski poznatog turističkog dragulja.

Sastanak u Vladi Crne Gore

Kako prenosi RTV Budva, u Vladi Crne Gore je prošlog utorka održan sastanak na inicijativu Vlade, kojem su prisustvovali predstavnici kompanija Adriatic Properties, koja trenutno gazduje kompleksom, zatim Hoteli Stefan AD i HTP Miločer.

Dogovoreno je da bi Đoković, kao predstavnik hotelskog lanca Aman, preuzeo većinski paket dionica nad Svetim Stefanom.

Ovaj potez otvorio bi put za ponovno otvaranje prestižnog kompleksa u maju naredne godine, nakon što je zatvoren posljednjih pet godina.

Sveti Stefan – simbol luksuza na Jadranu

Kompleks Sveti Stefan jedan je od najpoznatijih simbola crnogorskog turizma i luksuznog odmora na Jadranu.

Nekadašnje ribarsko selo pretvoreno je u grad-hotel 1960-ih, a tokom decenija ugostilo je svjetske zvijezde poput Elizabet Tejlor, Sofije Loren i Kirka Daglasa.

Zatvaranje kompleksa 2019. godine izazvalo je veliko interesovanje javnosti, a njegovo ponovno otvaranje značilo bi jači povratak Crne Gore na mapu elitnog turizma.

Aman Resorts – sinonim za luksuz i privatnost

Aman Resorts, osnovan 1988. godine, poznat je po luksuznim odmaralištima na najljepšim svjetskim lokacijama – od Balija i Tajlanda do Crne Gore i Švicarske.

Brend je prepoznatljiv po minimalističkom dizajnu, vrhunskoj usluzi i filozofiji potpunog mira i privatnosti. Njihovi hoteli obično imaju manji broj ekskluzivnih apartmana, što gostima pruža osjećaj privatnog utočišta.

Zvanična potvrda se očekuje

Iako zvanična potvrda još nije stigla, izvori bliski Vladi i kompanijama učesnicima sastanka navode da bi detalji o akviziciji mogli biti poznati uskoro.

U međuvremenu, pripreme za otvaranje Svetog Stefana planirane su za maj naredne godine.

