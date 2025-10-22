Energoinvest lider po prihodima u BiH, direktor Ustamujić prepoznat za poslovnu viziju

Ova manifestacija objedinjuje najvažnije finansijske pokazatelje, kao što su prihodi, profitabilnost i investicije, svih registrovanih preduzeća u zemlji, te na taj način osigurava transparentan uvid u stvarno stanje privrednih subjekata.

Time se ističu lideri domaće ekonomije, koji svojim rezultatima doprinose razvoju i jačanju ekonomskog sistema BiH.

U prvoj polovini 2025. godine Energoinvest je ostvario poslovne prihode od 91,76 miliona KM, uz dobit prije poreza od 7,01 milion KM, što predstavlja najbolji rezultat u posljednjih 20 godina.

Posebno je značajno da su rashodi zadržani ispod planiranog nivoa, prije svega zahvaljujući pojačanoj finansijskoj disciplini i efikasnijem upravljanju.

Ostvareni rezultati potvrđuju snažan rast produktivnosti: dobit po zaposlenom porasla je više od tri puta u odnosu na 2005. godinu, dok je vrijednost dionica kompanije u proteklih godinu dana rasla i do 450%, što svjedoči o povratku snažnog povjerenja tržišta.

Na svečanoj ceremoniji dodijeljena su i specijalna priznanja „Vizija 100“ za projekte, inicijative i poslovne poteze u jačanju i podršci domaće ekonomije. Za restrukturiranje kompanije Energoinvest i poslovne rezultate priznanje „Vizija 100“ dobio je direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić. Na ovaj način organizator je dobitnicima istakao njihovu ključnu ulogu u održivosti, inovacijama, podršci lokalnim preduzećima i zajednici, te stvaranju pozitivnog ekonomskog okruženja.

Na međunarodnom planu, Energoinvest je mnogo agilnije krenuo ka realizaciji dugogodišnjih značajnih projekata u Alžiru, Tanzaniji, Albaniji, Crnoj Gori i BiH, te dodatno proširio prisustvo na devet novih tržišta. Ključni iskorak ostvaren je kroz strateško partnerstvo s turskom kompanijom ARES TRAFO, čime je pokrenuta proizvodnja transformatora pod brendom Energoinvesta. Kompanija je istovremeno ojačala saradnju sa globalnim liderima u energetskom sektoru, gdje posebno izdvajamo partnerstvo sa američkim liderom, kompanijom Emerson.

Navedena priznanja za Energoinvest i direktora Ustamujića predstavljaju veliko priznanje prije svega zbog činjenice da se vrednuju konkretni rezultati i mjerljivi pokazatelji, ali i snažnu poruku da kompanije sa većinskim državnim vlasništvom mogu biti primjer uspješnog i održivog poslovanja. Ovi značajni uspjesi, kao i veliki rast vrijednosti kompanije, predstavljaju ne samo potvrdu dosadašnjeg rada, već i snažan podsticaj da nastavimo još bolje, efikasnije i odgovornije.

Poruka koja je jasno isticana od početka mandata i danas ostaje nepromijenjena i snažna: neka naši rezultati budu najglasniji glas o nama, jer pravi uspjeh ne leži u riječima, već u djelima.

