U BiH radnu snagu čini 1,423 miliona osoba, 88,3 posto zaposlenih i 11,7 posto nezaposlenih…

U četvrtom kvartalu 2024. godine, u Bosni i Hercegovini radnu snagu činilo je 1,423 miliona osoba od kojih je 1,257 miliona (88,3 posto) zaposlenih i 166 hiljada (11,7 posto) nezaposlenih.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih osoba se povećao za 0,3 posto, dok se broj nezaposlenih osoba smanjio za 4,0 posto.

Broj osoba izvan radne snage u Bosni i Hercegovini u četvrtom kvartalu 2024. godine iznosio je 1,452 miliona i povećao se za 0,3 posto u odnosu na prethodni kvartal.

U četvrtom kvartalu 2024. godine, stopa aktivnosti je bila 49,5 posto, stopa zaposlenosti 43,7 posto, stopa nezaposlenosti 11,7 posto i stopa neaktivnosti 50,5 posto, podaci su sprovedene Ankete o radnoj snazi u BiH koju je objavila Agencija za statistiku BiH.

Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi, u četvrtom kvartalu 2024. godine od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 864 hiljade (60,7 posto) su muškarci, a 560 hiljada (39,3 posto) su žene.

U ukupnom broju osoba izvan radne snage 540 hiljada (37,2 posto) su muškarci, a 913 hiljada (62,8 posto) su žene.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba 783 hiljade (62,3 posto) su muškarci, a 474 hiljade (37,7 posto) su žene, dok od ukupnog broja nezaposlenih osoba 80 hiljada (48,4 posto) su muškarci, a 86 hiljada (51,6 posto) su žene.

U posmatranom periodu, od ukupne radne snage 66,0 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,2 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 6,4 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,4 posto ima 65 i više godina.

Od ukupnog stanovništva izvan radne snage, 41,2 posto osoba je u starosnoj grupi od 65 i više godina, zatim 24,0 posto osoba u starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 18,6 posto osoba u starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 16,2 posto osoba u starosnoj grupi od 25 do 49 godina

Od ukupnog broja zaposlenih osoba 66,4 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 27,2 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 4,9 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,5 posto ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 63,4 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 19,0 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 17,0 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 0,6 posto ima 65 i više godina.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i to 68,8 posto, zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 22,7 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,5 posto.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba izvan radne snage imaju osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 48,3 posto, zatim slijede osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom 45,8 posto i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 6,0 posto.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 68,3 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 23,8 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 7,9 posto.

Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 73,1 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 14,5 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 12,4 posto.

U četvrtom kvartalu 2024. godine od ukupnog broja nezaposlenih osoba njih 46 hiljada ili 27,9 posto je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, dok je 23 hiljade ili 13,8 posto osoba tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine. Broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže iznosio je 97 hiljada ili 58,3 posto.

Anketa je provedena na uzorku koji je u četvrtom kvartalu 2024. godine obuhvatio 10. 714 domaćinstava. Anketirani su svi rezidentni članovi privatnih domaćinstava, piše biznis.

Facebook komentari