U Cazinu će se graditi pogon namjenske industrije

Delegaciju Vlade Federacije BiH, uz premijera Nikšića, čine zamjenik premijera i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, te federalni ministri energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i raseljenih lica i izbjeglica Nerin Dizdar.

Na sastanku u Gradskoj upravi Cazina razgovarano je o ključnim razvojnim projektima s posebnim naglaskom na zajedničku saradnju na unapređenju života građana. U izjavi medijima nakon sastanka premijer Nikšić zahvalio je gradonačelniku Ogreševiću i njegovim saradnicima na dočeku, te istakao da je ova posjeta planirana od ranije s ciljem realizacije ključnih razvojnih projekata.

– Na području Unsko-sanskog kantona je već nekoliko puta boravila ekipa iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, koja je obišla ponuđene lokalitete za projekt instaliranja kapaciteta namjenske industrije, te utvrdila da Cazin najviše odgovara i kapacitetom i lokacijom. U skladu s posvećenošću Federalne vlade da napravimo ravnomjeran razvoj kompletne Federacije Bosne i Hercegovine, ne samo jednog njenog dijela, opredijelili smo se za dolazak ovdje. Radi izgradnje pogona namjenske industrije planiramo još dvije do tri lokacije na području Federacije, a moguće i još jednu na području USK. U svakom slučaju, Cazin ispunjava sve uslove i tu ćemo krenuti sa prvim projektom – kazao je premijer Nikšić.

Dodao je da je Vlada Federacije BiH posebno posvećena izgradnji infrastrukture u USK, te da već postoje vrlo jasna prioritetna opredjeljenja u tom smislu.

– Imamo i vrlo respektabilne kompanije koje nude, kako je to gradonačelnik Ogrešević i kazao, projektovanje i osiguranje finansiranja izgradnje. Vlada Federacije je već utvrdila javni interes za dionicu brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša i dalje prema Republici Hrvatskoj. Svakako želimo i realizaciju izgradnje dionice od Lašvanske petlje do Nević Polja i ovamo prema Unsko-sanskom kantonu. To nisu jedini projekti na kojima radimo, a želim istaći i da projekti s kojima Grad Cazin aplicira na javne pozive Vlade Federacije, mogu služiti za primjer svima kao vrhunski – rekao je premijer Nikšić.

Istakao je i da su svi svjesni današnje aktuelne političke situacije u Bosni i Hercegovini.

– Politička situacija jeste turbulentna, ali nismo željeli otkazati ovu posjetu. Prvenstveno smo željeli da pokažemo da institucije u ovoj zemlji funkcionišu i rade u punom kapacitetu. Smatramo značajnim da smo došli ovdje u Krajinu da pokažemo i svoju opredijeljenost za vrlo precizno jedinstvo unutar političkih struktura koje žele da očuvaju mir i stabilnost u BiH. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da osiguramo funkcionisanje institucija sistema i otklonimo pokušaje državnog udara. Smatram važnim da kroz institiucionalnu i pravnu borbu pokažemo da će BiH opstati, kao što je opstala kada je prolazila i kroz veće izazove, kao i da tu pravnu borbu vodimo hladne glave, mirno i staloženo, da naši građani znaju da institucije funkcionišu i rade – poručio je premijer Nikšić

Gradonačelnik Ogrešević zahvalio se premijeru Nikšiću i federalnim ministrima na posjeti Cazinu. Istakao je da je bilo puno tema, te da se razgovaralo o konkretnim projektima, razvoju i saradnji.

– Mislim da postoji značajan nivo koordinacije i razumijevanja o čemu govore realizirani projekti, a oni koji će biti relizirani će to i potvrditi – rekao je gradonačelnik Ogrešević.

Kada je riječ o aktuelnoj situaciji u našoj zemlji, također je naglasio da je u ovom momentu izuzetno bitno zadržati staloženost.

– Mi čuvamo državu Bosnu i Hercegovinu, koja je država svih njenih naroda i građana. U ovom trenutku je najbolje da se izborimo protiv ovog pravnog nasilja. Bitnije su teme o kojima smo govorili premijer i ja, a tiču se razvoja za svakog građanina Bosne i Hercegovine – rekao je gradonačelnik Ogrešević.

Delegacija Vlade FBiH nastavlja posjetu obilaskom Poslovne zone Cazin, gdje će održati sastanak s privrednicima.

