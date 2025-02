Ovaj dio Njemačke će najteže biti pogođen nedostatkom radnika

Samo će Berlin i Hamburg od 16 njemačkih pokrajina do 2040. zabilježiti porast radno sposobnog stanovništva, pokazala je jedna studija. Istoku zemlje prijeti najveći pad.

Demografske promjene će ugroziti i jugozapadni Sarland, prema izvještaju koji je u srijedu predstavio Institut za istraživanje zapošljavanja (IAB).

Najveći pad radno sposobnog stanovništva očekuje se u istočnoj pokrajini Tiringiji, i to do 15,8 odsto do 2040, prenosi dpa.

IAB predviđa da će broj radno aktivnih ljudi sa 47,1 milion u 2023. pasti na 46 miliona do 2040.

Trend će varirati po regionima, rekao je stručnjak IAB-a Enco Veber.

Najviše će se zapošljavati u Berlinu, Hamburgu i pokrajini Hesen, dok će u istočnim pokrajinama, ne računajući njemački glavni grad, biti malo ili nimalo novih poslova, naveo je Veber.

Proporcionalno, najviše radnih mjesta nestaće zbog strukturnih promjena i manjka radne snage.

Međutim, zbog starenja stanovništva se do 2040. u socijalnom sektoru i zdravstvu očekuje otvaranje oko 600.000 novih radnih mjesta.

Istovremeno će manje radnika biti potrebno u industriji, državnoj službi, trgovini i građevinarstvu.

Ako Njemačka želi da održi snagu svoje privrede, mora da uloži napore u regionima koji bilježe pad stanovništva, istakao je Veber. U suprotnom, predstoji rizik pokretanja negativne spirale.

Kada u nekom području živi manje ljudi, javna infrastruktura se ne razvija, što može voditi još većem iseljavanju, rekao je stručnjak.

Veber vidi potencijal u starijim osobama i ženama koje mogu duže da rade ili da povećaju broj radnih sati.

Tehnološka rješenja, poput rada od kuće, takođe mogu da pomognu. Rad od kuće omogućava ljudima iz regiona s malo radnih mogućnosti da rade tamo gdje su potrebni radnici, a da ne moraju da se sele.

Ipak, Veber je naglasio da je imigracija stranih radnika neophodna. “Oni u Njemačkoj često rade ispod svojih mogućnosti.”

Zbog toga je istakao potrebu za bržim priznavanjem kvalifikacija, većom podrškom u učenju jezika i dodatnom profesionalnom obukom, prenosi b92.

Facebook komentari