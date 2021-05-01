Mega investicija na Bjelašnici otvara se ove godine: Pogledajte kako izgleda

Izgradnja Poslovno-sportskog centra Trnovo na Bjelašnici ulazi u završnu fazu. Centar se gradi na površini od 11,21 hektara, na nadmorskoj visini od oko 1300 metara, u blizini Babinog dola, centralnog dijela sportsko-rekreativne zone planine Bjelašnica.

– Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 16,9 miliona KM, a investitor je Općina Trnovo. Projektom je predviđena izgradnja višenamjenskih objekata sa pratećom infrastrukturom, koji su podijeljeni na objekte koje direktno finansira Općina Trnovo te na objekte apartmanske namjene – pojašnjeno je za BiznisInfo.ba iz Općine Trnovo.

Kako je rečeno, nukleus poslovno-sportskog centra čine sportska dvorana, relaks centar i administrativni (poslovni) objekat Općine Trnovo.

Izgrađen veliki dio objekata

Inače, u neposrednoj blizini izgrađen je i niz apartmanskih objekata iza kojih stoje privatni investitori. Sve skupa, ovo predstavlja investiciju koja će značajno promijeniti ovaj dio Bjelašnice.

– Općina Trnovo je u proteklih dvadesetak godina intenzivno radila na izgradnji infrastrukture kao osnovnog preduslova za razvoj turističkog potencijala. Izgradnja ovog centra predstavlja važan korak u daljem razvoju sportskog i ruralnog turizma, ne samo za Općinu Trnovo nego i za Kanton Sarajevo i cijelu Bosnu i Hercegovinu – kazali su nam iz Općine.

Projekat Poslovno-sportskog centra konkretno obuhvata sljedeće sadržaje:

Sportska dvorana smještena je u južnom dijelu kompleksa, u kontaktnoj zoni s Babinim Dolom. Namijenjena je za treninge i takmičenja u dvoranskim sportovima poput fudbala, rukometa, košarke i odbojke, ali i za organizaciju koncerata, kongresa i drugih događaja. Dvorana će imati 500 sjedećih mjesta za gledaoce, uz prateće sadržaje. Radovi na sportskoj dvorani okončani.

U sklopu relaks centra napravljena je kuglana sa četiri staze, prostor za publiku, garderobe za igrače sa tuševima, sanitarni čvorovi i ostava.

U prizemlju objekta nalazi se bazen dimenzija 15 x 6 metara, dubine 1,5 metara, uz prateće sadržaje poput garderoba, tuševa, kabina za presvlačenje i wellness zone sa dvije saune i parnim kupatilom.

Administrativni objekat namijenjen je za smještaj službi Općine Trnovo. Na prvom spratu je planirana kongresna sala kapaciteta 60 mjesta, kancelarije, sale za sastanke, šalter sala i prateće prostorije. Trenutno se izvode radovi na fasadi prizemnog dijela objekta.

U okviru centra grade se i brojni vanjski sportski sadržaji:

nogometni teren sa prirodnom travom (u toku je hortikulturalno uređenje i dodatno infrastruktirni projekti u smislu izgradnje dodatnih pristupnih saobraćajnica i javne rasvjete, te još uvijek nije završena tribina)

teren sa vještačkom travom (nije još uvijek postavljena Balon hala),

multifunkcionalni tereni za mali fudbal, rukomet, odbojku i košarku sa tartan podlogom,

postavljena sportska oprema (koševi, golovi i mreže).

Izvedeni su radovi na popločavanju prostora ispred objekata i između njih, postavljene su betonske ploče, kanalice i reviziona okna.

Atrakcije za turiste tokom cijele godine

– Završetkom ovog projekta dodatno će se obogatiti turistička ponuda planina Bjelašnica i Igman, koje posljednjih godina bilježe značajan rast broja posjetilaca. Cilj je da ove planine postanu atraktivne turistima tokom cijele godine, čime će Kanton Sarajevo dodatno ojačati svoju poziciju moderne turističke destinacije – kazali su iz Općine.

Otvaranje centra očekuje se ove godine.

– Centar će se postepeno puštati u funkciju u skorijem periodu po fazama, odnosno po okončanju tehničkog prijema, a najkasnije do kraja 2026. godine – kazali su nam iz Općine.

Upitali smo i koji su razlozi zbog kojih objekat još uvijek nije otvoren, jer njegova izgradnja traje već nekoliko godina.

– Glavni razlog zbog kojeg objekat još nije otvoren, iako je završetak radova ranije najavljivan, jeste to što pojedini radovi na objektima, sportskim terenima i vanjskom uređenju još uvijek nisu završeni, pa kompleks nije u potpunosti spreman za upotrebu. Iako je sportska dvorana završena, drugi radovi nisu u potpunosti okončani, te vanjsko i hortikulturno uređenje još traje – rečeno nam je.

Prilivi budžeta za prethodne godine su diktirali tempo izvođenja radova na poslovno sportskom centru, te iz tog razloga su kasnili radovi na pojedinim objektima unutar istog, zaključili su iz Općine Trnovo

