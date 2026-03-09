Neum spreman za prve goste, direktor otkrio i kakve će biti cijene na početku sezone: ‘Možete biti mirni…’

Direktor Turističke zajednice Općine Neum Nikola Prkačin izjavio je za Fenu kako jedini bh. grad na moru spremno dočekuje predstojeću turističku sezonu.

Prkačin, koji boravi na prestižnom turističkom sajmu ITB u Berlinu gdje Neum nastupa na zajedničkom štandu s Turističkom zajednicom HNŽ-a, istaknuo je kako su prvi pokazatelji s europskog tržišta iznimno pozitivni.

– Prema informacijama tour operatera, očekuje nas još jedna uspješna sezona. Neum se priprema uređenjem obalnog pojasa i ulaganjem u gradsku infrastrukturu, a pripremamo i bogat program u okviru manifestacije ‘Neumsko ljeto 2026.’ – kazao je Prkačin.

Po njegovim riječima, većina hotela svoja vrata otvara već krajem ožujka kada kreće kongresni turizam i kada se očekuju prve veće grupe s Dalekog istoka, koje preferiraju termine izvan udarnih ljetnih mjeseci.

Cijene na prošlogodišnjoj razini

Govoreći o cjenovnoj politici, Prkačin je umirio neumske goste, navodeći kako se cijene ne bi trebale značajnije mijenjati u odnosu na prošlu godinu, uz tek eventualne manje korekcije.

– Neum će i dalje ostati ‘best buy’ destinacija na ovom dijelu Jadrana, jer značajnijih promjena cijena u odnosu na prošlu godinu ne bi trebalo biti – dodao je.

Kada je u pitanju broj gostiju, on ističe kako nema prostora za daljnji rast u špici sezone.

– Naš fokus nije na povećanju broja gostiju u srpnju i kolovozu, jer tada su kapaciteti ionako popunjeni. Strategija nam je usmjerena na produljenje sezone. Želimo promovirati naše zaleđe, domaću gastronomiju i vina, odmaknuti turizam od same obale i iskoristiti nove cestovne veze koje Neum povezuju s ostatkom regije – poručio je Prkačin.

Kriza na Bliskom istoku

Turistički djelatnici sa zebnjom prate događanja na Bliskom istoku i nadaju se da situacija neće dodatno eskalirati.

– Što se tiče globalne situacije i ratnih sukoba u svijetu, vjerojatno će biti određenih efekata na turizam, ali ne očekujemo drastične poremećaje poput onih u vrijeme pandemije – komentirao je za Fenu neumski načelnik Dragan Jurković.

Problem koji će i ove godine mučiti turističke djelatnike u Neumu je kronični nedostatak radne snage.

– Problem radne snage se intenzivira. Iako je u Neumu još uvijek manji broj radnika izvan Bosne i Hercegovine u odnosu na okruženje, evidentno je da će se taj udio povećavati. Ovu godinu ćemo još uvijek velikim dijelom uspjeti iznijeti s domaćim radnicima, ali dugoročno ćemo se morati suočiti s povećanjem broja stranih radnika i pitanjem uvjeta rada kako bismo ostali konkurentni – upozorio je Jurković.

Unatoč brojim izazovima s kojim se susreću, turistički djelatnici u Neumu vjeruju da je pred njima još jedna rekordna godina. Ključ uspjeha vide u sinergiji s turističkim destinacijama u drugim dijelovima Hercegovine, boljoj cestovnoj povezanosti te kvalitetnim sadržajima koji će privući goste, i to ne samo u špici sezone, već i u proljetnim i jesenskim mjesecima.

