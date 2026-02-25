Hrvatska gradi svoj “Golden Gate” vrijedan 223 miliona eura: Bit će visok kao i Pelješki, značajno će olakšati ulaz u Split

Kompanija Hrvatske ceste odabrala je na konkursu najbolje idejno rješenje za most čiji procijenjeni trošak izgradnje iznosi oko 223 miliona eura, a koji će dodatno olakšati ulaz u Split.

Prema pisanju medija u susjedstvu, prvo mjesto i nagradu od 60.000 eura za idejno rješenje dobio je arhitektonski zagrebački Studio 3LHD i slovenski “Pepenbaher inženirji”.

Budući most, koji su mnogi unaprijed nazvali “most svetog Duje” ili “dalmatinski Golden Gate” trebao bi povezati sjeverni dio splitskog poluotoka na lokaciji Stinice s Kaštelima, tj. novim spojem na državnoj cesti D-8.

Dalje bi se od tog dijela gradio spoj prema tunelu Kozjak i autocesti A1 čime će značajno doprinijeti smanjenju gužvi.

Most će, ukoliko se gleda sa strane grada Splita, povezati i trajektnu luku što će dodatno olakšati i turistima.

Prema pisanju “tportala”, procjena je kako bi održavanje ovog mosta u narednih 100 godina koštalo 125,1 milion eura, ali će konačni troškovi održavanja biti poznati nakon što se utvrde svi parametri.

Utvrđeno je kako bi most trebao imati visinu do 55 metara, što je skoro kao Pelješki most. Također, imat će prolaz širine najmanje 200 metara. Most preko Kaštelanskog zaljeva bit će dug 1.600 metara i imat će četiri trake, kao i trake za bicikliste te pješake.

