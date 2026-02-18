Samo jedan EX-YU aerodrom među 100 najprometnijih u Evropi u 2025.

Samo jedan aerodrom iz zemalja bivše Jugoslavije se našao među 100 najprometnijih u Evropi, prema godišnjem izvještaju Airports Council Internationala (ACI) za 2025. godinu. Riječ je o Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu.

Sa ukupno 8.912.349 opsluženih putnika, beogradski aerodrom zauzeo je 74. mjesto na listi najprometnijih evropskih aerodroma. Na taj način bio je ispred aerodroma u Reikjaviku (Reykjaviku), Glesgovu (Glasgowu), Sofiji, Solunu i Rigi, ali iza Palerma, Ibice (Ibize ) i Lanzarotea.

U odnosu na 2024. godinu, Aerodrom Nikola Tesla zabilježio je rast od 544.418 putnika.

Zagreb i Priština blizu top 100

Zagrebački aerodrom zauzeo je 107. mjesto u Evropi, ispred aerodroma na Krfu, u Prištini i Nirnberg (Nürnbergu), dok su ispred njega bili Vilnius, Torino i Vroclav (Wroclaw).Tabela pokazuje rangiranje aerodroma iz regije bivše Jugoslavije u Evropi za 2025. godinu

Aerodrom u Prištini plasirao se na 109. mjesto, slijede Split na 121. poziciji, Skoplje na 129., Dubrovnik na 133. te Sarajevo na 145. mjestu. Glavni grad Bosne i Hercegovine tako se tek drugi put našao među 150 najprometnijih aerodroma u Evropi.

Podgorički aerodrom ostao je izvan top 150 drugu godinu zaredom, zauzevši 157. mjesto, dok je Zadar bio na 161. poziciji.

Ljubljanski aerodrom bio je najlošije rangirani među glavnim gradovima Evrope, plasiravši se na 165. mjesto među gotovo 500 aerodroma.

Heathrow i dalje najprometniji

Tokom 2025. godine najprometniji aerodrom u Evropi bio je London Heathrow, sa 84,4 miliona putnika, a odmah iza njega našao se aerodrom u Istanbulu.

Slijede Pariz Charles de Gaulle, Amsterdam, Madrid, Frankfurt, Barcelona, Rim Fiumicino, Istanbul Sabiha Gokcen i Minhen.

Ukupan putnički promet na evropskim aerodromima u 2025. godini porastao je za 4,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, čime je zabilježen povratak na stabilnije stope rasta nakon pandemije Covid-19.

Evropski aerodromi prošle godine opslužili su dodatnih 100 miliona putnika, dostigavši rekordnih 2,6 milijardi putnika. Ipak, oko 41 posto aerodroma i dalje nije dostiglo nivo prometa iz pretpandemijske 2019. godine.

Aerodromi izvan Evropske unije zabilježili su veći rast putničkog prometa od prosjeka, sa povećanjem od 6,2 posto, u odnosu na 4 posto koliko su ostvarili aerodromi unutar EU, izvijestio je Ex-Yu Aviation News.

Facebook komentari