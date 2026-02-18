Efendić šokirao javnost: Firma koja vrši servisiranje kaže da je obnovljena pruga već uništena

Lider Stranke za Bosnu i Hercegovinu i načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić bio je gost emisije „Dan uživo“ koja je emitovana na N1, kojom prilikom je iznio šokantne tvrdnje kako je firme iz Zagreba, koja je trebala raditi servisiranje, rekla da je pruga u Sarajevu “već bila uništena nakon samog puštanja u funkciju zbog korištenja tri različite vrste tramvaja”.

– Faktički bi već trebalo raditi servisiranje, koje se radi svaki pet ili više godina te pruge, i krajnje je vrijeme da se odgovori na pitanje da li uopšte ona može više da služi onim starim tramvajima, da li je ona njima prilagođena – izjavio je Efendić.

Prenosimo intervju s portala N1.

I danas su nastavljeni protesti na ulicama Sarajeva. Nakon ostavke kantonalnog premijera i direktora GRAS-a, očekujete li još neka odstupanja sa funkcije?

Ja bih rekao da ako nešto može biti posljednje upozorenje za popravljanje sigurnosti javnog prijevoza to je ovaj događaj, koji nas je sve potresao od četvrtka prošle sedmice. Ostavke i ono što se dešavalo poslije toga je možda neki prirodan slijed, ali mnogo je važnije šta će se učiniti da se takve stvari više nikada ne dese. A mi imamo ozbiljne probleme i u oblasti javnog prijevoza i u ostalim oblastima.

Jesmo li morali naučiti iz tragedija u Donjoj Jablanici, u Domu penzionera u Tuzli i u ovoj tramvajskoj nesreći?

To jesu potpuno različite tragedije, ali da one ukazuju da su sistemski problemi u pitanju. Kada je u pitanju GRAS konkretno, to je preduzeće davno moralo biti u stečaju, to se moralo desiti možda i prije deset godina. Uvijek se izbjegava, nekako se problemi guraju pod tepih, odgađa se rješenje i zamislite, danas smo imali podatak, da je više od 700 miliona maraka usmjereno u GRAS i u javni prijevoz, koji se tiče GRAS-a u Kantonu Sarajevo. Mi imamo stanje takvo kakvo imamo. Činjenica je da jednostavno tako više ne može, da se problemi moraju drugačije rješavati ovdje. Pored tog nastojanja da se taj tramvajski saobraćaj modernizira uredno na jedan bolji način, očito je to Kanton zateklo u jednoj vrsti raskoraka, pa su i dalje u funkciji stari tramvaji, koji su mogli biti povučeni vjerovatno ranije, ali se to nije desilo. Nakon ovoga, vjerujem da je konačno vrijeme da se završi njihova upotreba u Sarajevu.

Kako gledate na sve ovo što rade mladi ljudi posljednjih dana na ulicama? Imaju li vašu podršku?

Naravno, činjenica je da, nažalost, u ovih nekoliko nesreća uglavnom su žrtve bili studenti, učenici. Ta mlada generacija je najbliža i osjeća se nekako najpozvanijom da za svoju generaciju, za svoje kolege, prijatelje, poznanike, digne svoj glas i bilo bi čudno da se to nije desilo. Bilo bi čudno da nemamo jednu vrstu krika sarajevske mladosti, da se tu stvari moraju mijenjati. I naravno da, apsolutno, podržavam. Nisam se ni na koji način želio u to uključivati iz poznatih razloga, jer se kod nas sve politizira. S obzirom da su na vlasti neke stranke, koje odavno kritikujemo iz nekih drugih razloga, i ovo bi bilo u tom smislu politizirano.

Mladima koji su izašli na ulice pokušava se spočitati politička pozadina. Zloupotrebljava li opozicija ova dešavanja?

Ovo su najbolje uradili sami studenti, sami građani Sarajeva, bez uključivanja bilo koje političke opcije ili stranke. Oni su tačno rekli šta se desilo. Šta je ovdje vrlo važn napomenuti? U ovom slučaju je postao taj snimak. Ja mogu samo da zamislim šta bi se desilo da nije bilo onog snimka, koji se odmah pojavio na mrežama. Vidjeli smo da je istraga i ono što je krenulo raditi u stvari bilo nešto u skroz drugom pravcu. I sreća pa je u ovoj ogromnoj nesreći postojao taj video snimak, pa je svako mogao vidjeti o čemu se radi – vjerovatno o neispravnosti, nekoj vrsti tehničkog kvara tog šinskog grada. Snimak je nastao iz jednog privatnog automobila, to je neka vrsta sudbine da se upravo u tom trenutku neko snimao to mjesto događaja i time je cijela javnost mogla vidjeti šta se zapravo desilo. I rezultat toga su i ovi protesti podrške vozaču i oslobađanje vozača tog tramvaja i tako dalje. Ali ono što hoću reći, ja sam već dovoljno puta govorio o komunalnoj privredi u Kantonu Sarajevo. Ja sam mnogo ranije govorio da je ona u kolapsu, da ona ovako ne može više funkcionisati. Da li će ova upozorenja uticati i morala bi u konačnici da se ovdje stvari sistemski mijenjaju? Slična je stvar u odvozu komunalnog otpada. Prije možda mjesec dana imali smo onaj problem veliki sa snijegom, gdje drugo komunalno preduzeće nije uspjelo da očisti snijeg. Ja sam ranije zagovarao to da se dio komunalnih poslova u Kantonu Sarajevo prepusti lokalnim zajednicama. Naravno uz sredstva koja trenutno Kanton uzima od općina, od poreza na dohodak itd. dalje. Ovdje kada je u pitanju tramvajski prijevoz, mislim da bi zaista bilo neophodno uraditi jednu nezavisnu analizu izvršenog posla na rekonstrukciji tramvajske pruge i svega ovoga što se je dešavalo, da bi mi znali u kakvom je stanju sve to, a i sama vozila koja se koriste.

Nova pruga već uništena?

Dobio sam informaciju od inženjer, nakon same obnove pruge, tokom jedne vrste pripreme za njeno korištenje, tzv. “nulto brušenje”, firma iz Zagreba koja je to trebala raditi servisiranje rekla je da se to ne može raditi, da je pruga već bila uništena nakon samog puštanja u funkciju zbog korištenja tri različite vrste tramvaja. To su ovi stari koji su izazvali problem. Jesu li se trebali staviti uopšte na novu prugu? To je zaista pitanje. Imam one tramvaje koji su donacije iz Turske. Težak je posao obnova pruge, imali smo ovu dionicu od GRAS-a do Ilidže, koja je prva obnovljena, pa je na nju pušten saobraćaj pa se pristupilo drugoj dionici, ali su korišteni stari i novi u isto vrijeme tramvaji. I ono što je tada rečeno, ovo što sam ja dobio informaciju od tih ljudi koji se bavili tim poslom, da faktički bi već trebao raditi servisiranje, koje se radi svaki pet ili više godina te pruge i krajnje je vrijeme da se odgovori na pitanje da li uopšte ona može više da služi onim starim tramvajima, da li je ona njima prilagođena? I po svemu sudeći najbolje je bilo da ih nema, ali se onda postavlja drugo pitanje – prioriteta ulaganja. Mi znamo da je krenula izgradnja pruge prema Hrasnici koja košta, ne znam, 30 miliona konvertibilnih maraca, a ovamo nemamo dovoljno tramvaja za ovu prugu koja je već obnovljena. Tu je trebalo poredati stvari po prioritetima, drugo – kupiti sve potpuno nove tramvaje za ovaj dio pruge koji je renoviran. Zaista treba uraditi neku vrstu nezavisne analize stanja te infrastrukture u Sarajevu i odrediti prioritete u ulaganje u budućem period. Preduzeće GRAS je pred stečajem. Ono što sam čuo da tramvaji nisu ni vlasništvo GRAS-a, pa čak ni pruga, da je to neka kombinacija između Ministarstva i GRAS-a. I ti tramvaji naravno imaju različite motore, različite količine energije koriste i tako dalje. Sve su to problemi koji i dalje prijete ako se urgentno ne pristupi njihovom rješavanju na jedan kvalitetan način. Po meni je to čak i važnije od svega ovoga što mi govorimo o političkoj i ostaloj odgovornosti. Vidjeli smo mi prilikom prvog snijega da je bilo iskakanje tramvaja iz šina i tu je potrebno uraditi neku vrstu sigurnosne, stručne analize. U ovom slučaju bi to najbolje bilo da uradi neko izvan Bosne i Hercegovine, da se da nekim nezavisnim stručnim firmama, tijelima, da da utvrde kvalitet svega toga što je izvedeno i šta sve može da bude od vozila da bi taj prijevoz bio siguran – istakao je Efendić, prenosi N1.

