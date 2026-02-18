Šmit se sastao s reisom Kavazovićem: Nije nam potrebna zapaljiva retorika nego kultura, vjera i otvorena komunikacija

Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) sastao se sa reis-ul-ulemom Huseinom Kavazovićem uoči početka mjeseca ramazana, naglašavajući značaj ovog svetog mjeseca za muslimane u Bosni i Hercegovini i širom svijeta.

Naglasili su važnost dijaloga, međusobnog poštovanja i njegovanja dugogodišnje tradicije suživota u Bosni i Hercegovini.

– U izazovnim vremenima, nije nam potrebna zapaljiva retorika nego kultura, vjera i otvorena komunikacija koje su i dalje bitni mostovi koji spajaju narode i predstavljaju temelj za povjerenje, razumijevanje i zajedničku budućnost – izjavio je visoki predstavnik Šmit.

Facebook komentari