Fudbal

Velšani rasprodali karte za potencijalni meč s Italijom ili Sjevernom Irskom

3.6K  
Objavljeno prije 25 minuta

Nadamo se pobjedi Zmajeva u Kardifu

Dana 26. marta fudbalska reprezentacija BiH gostuje Velsu u polufinalnoj utakmici baraža za Svjetsko prvenstvo.

Bolji iz ovog duela ugostiti će u finalu boljeg iz meča Italija – Sjeverna Irska, dok će poraženi igrati domaći prijateljski meč s gubitnikom pomenutog susreta.

Velšani su euforiji pred baraž i danas su objavili da je stadion rasprodan i za meč 31. marta.

Nadamo se da će Velšani tada igrati samo prijateljsku utakmicu, a da će Zmajevi u Zenici igrati finale i proslaviti plasman na Mundijal.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh