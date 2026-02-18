Velšani rasprodali karte za potencijalni meč s Italijom ili Sjevernom Irskom

Dana 26. marta fudbalska reprezentacija BiH gostuje Velsu u polufinalnoj utakmici baraža za Svjetsko prvenstvo.

Bolji iz ovog duela ugostiti će u finalu boljeg iz meča Italija – Sjeverna Irska, dok će poraženi igrati domaći prijateljski meč s gubitnikom pomenutog susreta.

Velšani su euforiji pred baraž i danas su objavili da je stadion rasprodan i za meč 31. marta.

Nadamo se da će Velšani tada igrati samo prijateljsku utakmicu, a da će Zmajevi u Zenici igrati finale i proslaviti plasman na Mundijal.

