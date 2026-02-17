Nedim Sladić otkrio kakvo nas vrijeme očekuje prvog dana ramazana i do kraja februara

Ovih dana smo se uvjerili da zimi još nije kraj. Na planinama je formiran novi sloj snježnog pokrivača, dok je u nižim područjima snijeg većinom zabilježen kao pojava.

Najpoznatiji bh. meterolog Nedim Sladić za Oslobođenje je objasnio da snijeg koji je padao na području većeg dijela Bosne je uvjetovan prelaskom frontalnog poremećaja i pripadajućim ciklonalnim vrtlogom koji je sada odmaknuo na istok.

– Samim tim, padavine su se u većem dijelu zemlje smirile. Pred našim područjem je prolazno jačanje zračnog pritiska što će usloviti jedan mirniji dan ispred novog poremećaja koji nam slijedi već u četvrtak. Njega će usloviti produbljenje visinske doline u sklopu genovske ciklone koja će prema našem području povlačiti sve topliji ali i vlažniji zrak. To znači da će prvi dan mjeseca ramazana započeti sa dosta oblaka i kiše, pogotovo na području Hercegovine i zapadne Bosne, a prolazno jačih padavina će biti i u centralnim dijelovima naše zemlje, objasnio je Sladić.

Dodaje da će sistem jako brzo odmicati ka istoku preko južnog dijela Jadrana i da ćemo za posljedicu imati da sa njegove zadnje strane počne pritjecati hladniji zrak, a to za posljedicu ima da bi tokom petka moglo biti ponovo povremeno slabog snijega na području centralne i istočne Bosne.

– Što se tiče vikenda, situacija se postepeno smiruje. Temperature zraka će u početku biti dosta niske, naročito kada se nebo izvedri, a to će potrajati jako kratko, s obzirom na to da već kako budemo išli prema novoj radnoj sedmici, imaćemo porast zračnog pritiska, stabilizaciju vremenskih prilika i porast temperatura zraka. Međutim, ne treba se puno opuštati s obzirom da stabilizacija vremena nije dugog vijeka. Biće prolaznih naoblačenja ali bez nekih bitnijih padavina i faktički negdje do 26. ili 27. februara, naznake za padavine u bilo kakvom obliku su malo vjerovatne, dodao je.

