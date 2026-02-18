Savjet ministara BiH zamrznuo imovinu 11 državljana BiH

Iz Savjeta ministara BiH navode da odluke imaju preventivni karakter i usmjerene su na zaštitu bezbjednosti BiH i ispunjavanje međunarodnih obaveza zemlje, uključujući i obaveze prema Manivalu u vezi s izricanjem finansijskih sankcija za terorizam te ne predstavljaju utvrđivanje krivične odgovornosti niti prejudiciraju ishod bilo kojeg postupka pred nadležnim sudovima ili tužilaštvom.

Donesene su radi provođenja obaveza BiH koje proizlaze iz Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN i primjene domaćeg mehanizma uvrštavanja, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH,pišu Nezavisne

Pojedinačne odluke biće objavljene na službenoj internet stranici Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara te u Službenom glasniku BiH.

Savjet ministara na današnjoj sjednici naglasio je važnost koordinisanog nastupa nadležnih institucija zemalja regiona prema EU radi rješavanja problema ograničenja boravka profesionalnih vozača u EU koji pogađa cijeli Balkan.

U tom pravcu biće nastavljene aktivnosti s nadležnim institucijama regiona i evropskim institucijama, tim prije što ograničeni boravak profesionalnih vozača iz Balkana u EU izaziva ozbiljne zastoje u prometu i prijeti potpunom blokadom izvoza i uvoza.

