Jednostavni trikovi koji mogu spasiti brak i nakon godina roditeljstva

Održavanje veze dok odgajate djecu može biti izazovno, ali postoje načini da veza ostane snažna. Briga o sebi ključna je – dovoljno sna, zdrava prehrana, tjelovježba i aktivnosti koje vas vesele pomažu da budete strpljiviji i prisutniji partner.

Mali trenuci

Držanje za ruke, zagrljaji i maženje smanjuju stres i jačaju osjećaj bliskosti. Također je važno odvojiti vrijeme za zajedničke trenutke, čak i one male – šetnja, film ili zajednički ručak mogu održati intimnost.

Otvorena komunikacija

Komunicirajte otvoreno i pitajte partnera kako se osjeća. Traženje onoga što vam treba bolje je nego pretpostavljati, jer jasno izražene potrebe smanjuju nesporazume i svađe. Redovno pokazivanje pažnje i interesa za partnerov dan pomaže da se osjećate povezano i kao prijatelji, ne samo roditelji.

Pitajte, ne pretpostavljajte

Ako vam je nešto važno, jasno tražite od partnera. Ljudi ne mogu čitati misli, pa kada ne kažete što želite, vaše potrebe često izlaze u obliku prigovora. Upravo jasna komunikacija smanjuje nesporazume i svađe.

Pristupajte bez optužbi

Kada vam nešto smeta, opisujte situaciju, a ne optužujte. Razdvajanje činjenica od vlastite interpretacije pomaže dobiti više potvrde, priznanja i empatije, a manje obrambenih reakcija i protuoptužbi. Ako ste pogriješili, preuzmite odgovornost i ispričajte se – to gradi povjerenje i jača vezu.

Facebook komentari