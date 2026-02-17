Dnevni horoskop za srijedu, 18. februar

♈ Ovan (21.03. – 19.04.)

Danas ste kao tempirana bomba, ali u pozitivnom smislu. Energija vam je na vrhuncu, ali pazite da ne “izgorite” kolege na poslu svojom brzinom.

Savjet: Fokusirajte se na jedan cilj, ne možete baš sve završiti do podne.

Ljubav: Partner bi mogao tražiti više pažnje, ne ignorišite poruke.

♉ Bik (20.04. – 20.05.)

Merkur vas danas malo “pegla” kada su finansije u pitanju. Mogli biste dobiti neki neočekivan račun, ali ništa što vaša ušteđevina ne može podnijeti.

Savjet: Danas izbjegavajte online kupovinu, sve što naručite bit će vam “viška”.

Zdravlje: Čuvajte se promaje i hladnih pića.

♊ Blizanci (21.05. – 20.06.)

Vaša brbljivost danas dostiže novi nivo. Idealan je dan za pregovore ili da nekoga nagovorite na nešto što mu uopšte ne treba.

Savjet: Pazite kome se povjeravate, nisu svi “prijatelji” na kafi zaista prijatelji.

Ljubav: Moguć zanimljiv poziv u večernjim satima.

♋ Rak (21.06. – 22.07.)

Emocije su vam danas “na tri ćoške”. Skloni ste da svaku sitnicu shvatate lično. Smanjite doživljaj i shvatite da se svijet ne vrti oko vašeg raspoloženja.

Savjet: Provedite večer uz dobar film ili seriju, izolacija vam je danas najbolji prijatelj.

Posao: Šef bi mogao imati čudan zahtjev – samo klimnite glavom.

♌ Lav (23.07. – 22.08.)

Svi reflektori su upereni u vas! Danas zračite harizmom i ljudi će vas slušati kao da ste kralj (što vi ionako mislite da jeste).

Savjet: Iskoristite ovaj dan da progurate neku svoju ideju koja dugo stoji u ladici.

Novac: Moguć manji dobitak ili poklon.

♍ Djevica (23.08. – 22.09.)

Analiza je vaše srednje ime, ali danas biste mogli pretjerati. Ljudi oko vas polako gube strpljenje zbog vašeg ispravljanja “krivih Drina”.

Savjet: Pusti druge da pogriješe, nije tvoj posao da spašavaš svijet svakih pet minuta.

Zdravlje: Potreban vam je kvalitetan san.

♎ Vaga (23.09. – 22.10.)

Danas tražite balans, ali vam vaga stalno bježi na jednu stranu. Moguć je manji sukob sa bliskom osobom zbog gluposti.

Savjet: Prvo udahnite, pa onda recite šta mislite. Jezik vam je brži od pameti danas.

Ljubav: Slobodne Vage bi mogle sresti nekoga preko posla.

♏ Škorpija (23.10. – 21.11.)

Intuicija vam radi kao švicarski sat. Ako vam se čini da neko laže – vjerovatno ste u pravu. Danas ste magnet za misterije.

Savjet: Ne igrajte se detektiva previše, mogli biste otkriti nešto što niste željeli znati.

Energija: Osjećate se moćno, iskoristite to u teretani ili dugoj šetnji.

♐ Strijelac (22.11. – 21.12.)

Planirate putovanje ili bar bijeg iz svakodnevice. Danas ste duhom već na moru ili planini, dok tijelo sjedi u kancelariji.

Savjet: Koncentrišite se na posao da ne biste pravili početničke greške.

Ljubav: Partner planira neko iznenađenje, pravite se da ne znate.

♑ Jarac (22.12. – 19.01.)

Posao, posao i samo posao. Danas ste produktivniji od vještačke inteligencije, ali pazite da ne zaboravite jesti i piti vodu.

Savjet: Delegirajte dio obaveza, niste jedini zaposleni u firmi.

Porodica: Neko od ukućana treba vaš savjet, saslušajte ih.

♒ Vodolija (20.01. – 18.02.)

Sretan rođendan onima koji slave! Sunce je u vašem znaku i osjećate se kao da možete poletjeti. Ideje vam sijevaju na sve strane.

Savjet: Zapišite ideje, sutra ćete pola zaboraviti.

Druženje: Poziv na kafu bi se mogao pretvoriti u lud izlazak.

♓ Ribe (19.02. – 20.03.)

Danas ste u nekom svom svijetu mašte. Teško vam pada surova realnost i rokovi. Pokušajte se bar malo prizemljiti do ručka.

Savjet: Pripazite na ključeve i dokumente, rasejanost je na vrhuncu.

Ljubav: Romantični trenuci su na pomolu, samo se prepustite.

