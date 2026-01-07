UIO: Porezni obveznici mogu koristiti digitalni potpis na prijavama

Poreski obveznici, korisnici portala ePorezi, od danas mogu bez problema potpisivati svoje PDV prijave, čime je riješen problem koji se pojavio 1. januara 2026. godine.

Naime, Uprava za indirektno oporezivanje koristi za validaciju elektronskih potpisa EU DSS biblioteku, koja je u skladu sa eIDAS direktivom. Kako je od početka 2026. godine počelo korištenje nove verzije spomenute biblioteke, Uprava za indirektno oporezivanje je morala uraditi njenu nadogradnju na verziju 6.4 te zbog bezbjednosti cijelog informacionog sistema Uprave nije bilo moguće potpisivanje poreskih prijava od početka godine.

Kako je Uprava za indirektno oporezivanje u međuvremenu nadogradila sistem validacije elektronskih potpisa, poreski obveznici mogu potpisivati njihove prijave digitalnim kvalifikovanim potpisom.

Poreski obveznici PDV prijave predaju do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Budući da je 10. januar neradni dan, rok za podnošenje decembarskih PDV prijava pomjeren je na prvi radni dan, a to je 12. januar 2026.

Facebook komentari