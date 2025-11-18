Nikšić: Vlada FBiH usvojila Zakon o fiskalizaciji finansijskih transakcija, primjena od 1. januara

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, saopćio je da je Vlada Federacije BiH danas usvojila prijedlog Zakona o fiskalizaciji finansijskih transakcija u realnom vremenu i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Nikšić je istakao da ovaj zakon predstavlja jednu od ključnih reformskih mjera s ciljem modernizacije finansijskog sistema, smanjenja sive ekonomije i stvaranja pravednijih tržišnih uslova za sve.

– Zakon bi trebao stupiti na snagu 1. januara, a tokom prvih šest mjeseci primjenjivao bi se testno – što omogućava poslovnim subjektima dovoljno vremena za prilagodbu. Početak pune primjene zakona očekuje se 1. jula 2026. godine. Postepena provedba znači odgovoran odnos prema svim obveznicima. Mali obrtnici, trgovine u ruralnim sredinama, kao i sve uslužne djelatnosti dobit će jasne smjernice i tehničku podršku. Niko neće biti ostavljen da se snalazi sam. Šta se mijenja? Nova fiskalizacija uvodi digitalan i transparentan sistem izvještavanja o svim poslovnim transakcijama u realnom vremenu. Svaki fiskalni uređaj bit će direktno povezan s Poreznom upravom FBiH, što omogućava tačnije praćenje PDV-a i jasnije definisanje poreznih obaveza – naveo je Nikšić na Facebooku.

Dodao je da će svaka transakcija, svaka promjena u poslovanju biti evidentirana u trenutku kada se desi. Istakao je kako se time uklanja prostor za neprijavljene prometne aktivnosti i nelojalnu konkurenciju.

– Transparentnost koju uvodimo ima vrlo konkretne rezultate: više sredstava za penzije, škole, lijekove, infrastrukturu i druge usluge od važnosti za građane. Zašto je ovo važno? Siva ekonomija u BiH i dalje iznosi oko 18,6% BDP-a, što ozbiljno narušava stabilnost budžeta i ugrožava one koji rade zakonito. Reforma fiskalizacije uvodi pravednije tržišne odnose — štiti radnika koji želi urednu prijavu, poslodavca koji poštuje zakon i građanina koji očekuje kvalitetne javne usluge – naveo je Nikšić.

Nikšić je dodao da je ova reforma i društveni iskorak — uvodi kulturu odgovornosti, finansijske discipline i jednakih pravila za sve.

Konkretne garancije podrške obveznicima

– Da bi tranzicija bila laka i bez dodatnog finansijskog tereta, predviđeno je:

besplatna aplikacija za samostalne poduzetnike, pomoć pri instalaciji i obuci, detaljni vodiči i upute na web PU FBIH.

Najvažnije — cilj zakona nije dodatni trošak, već pravedniji sistem.

Koga zakon obuhvata?

Pored firmi, trgovina, ugostitelja i obrta, fiskalizacija uključuje i fizičke osobe koje ostvaruju dugoročne prihode kroz neregistrovanu samostalnu djelatnost u iznosu većem od 5.000 KM godišnje. Time se stvaraju jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu, bez obzira na oblik poslovanja.

Kada ćemo vidjeti prve rezultate?

Prvi efekti reforme očekuju se već u drugoj polovini 2026. godine. Fiskalizacija u realnom vremenu je temelj za stabilne javne finansije i dugoročno održiv sistem socijalne i ekonomske sigurnosti u Federaciji BiH.

Naš zadatak je da stvorimo funkcionalan i pošten sistem koji neće nagrađivati nelojalnu konkurenciju, već rad, znanje i odgovornost. Ovo je promjena u interesu građana i svih koji posluju zakonito – poručio je premijer Nikšić.

