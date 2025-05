BH Telecom priprema posao stoljeća: Direktor Kovačević otkrio brojne detalje

Generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević u večerašnjem gostovanju na Face TV govorio je o jednoj od trenutno najznačajnijih poslovnih tema u Bosni i Hercegovini – akviziciji Telemacha.

Tema je izazvala niz spekulacija u javnosti, ali Kovačević je u emisiji jasno izložio gdje se BH Telecom trenutno nalazi u tom procesu i zašto smatra da se radi o, kako kaže, “domaćinskoj, historijskoj, strateškoj i ekonomski opravdanoj odluci”.

Kovačević je tom prilikom objasnio da su konkretne odluke još uvijek pred njima.

– Ono što mi radimo posljednjih godinu dana jeste da aktivno učestvujemo u razgovorima i kvalifikacijama kako bismo bili potencijalni kupac u BiH i Crnoj Gori – rekao je Kovačević.

On je dodao da su odustali od širenja prema Sjevernoj Makedoniji zbog poslovnih razloga, udaljenosti, veličine tržišta i određenih komplikacija.

Kompleksan proces

U fokusu interesa BH Telecoma ostaju Bosna i Hercegovina i Crna Gora, gdje su, kako navodi, učestvovali u brojnim “utakmicama” s drugim regionalnim i svjetskim operatorima. “Sada smo u fazi u kojoj pregovaramo i razgovaramo na više strana”, pojasnio je Kovačević.

Pregovori se vode paralelno na nekoliko frontova – oko kupoprodajnog ugovora, koji još uvijek nije konačno definisan, ali i ugovora o tranziciji servisa.

– To podrazumijeva pitanja tehnologije: da li će se i kako nastaviti pružanje usluga koje je Telemach imao uz podršku različitih dobavljača – objasnio je Kovačević.

Još jedan važan segment čini finansijska konstrukcija. BH Telecom trenutno pregovara s bankama, a aplikacija je već predata Konkurencijskom vijeću, čija se odluka čeka.

Paralelno teku i interni procesi unutar kompanije: :Proces donošenja odluka unutar Uprave, Nadzornog odbora i Skupštine društva.

Stvarna cijena akvizicije

Akvizicijom Telemacha grupacija bi u BiH i CG imala gotovo 750.000 korisnika, što neizbježno otvara pitanje cijene. No, kada je riječ o iznosu transakcije, Kovačević je bio jasan: “U ovom trenutku nismo u mogućnosti govoriti o preciznim ciframa, jer je riječ o poslovnoj tajni.

Ono što, međutim, možemo reći jeste da je iznos značajno manji od onoga što se pojavljuje u medijima.” Posebno je istakao netačnost informacije o brojki od 740 miliona KM kredita: “Ta cifra naprosto nije tačna – stvarni iznos je daleko niži.”

Na pitanje zašto iznos nije poznat javnosti, Kovačević je pojasnio: “BH Telecom kao državna kompanija ima propisane procedure transparentnosti. Kada proces bude završen, javnost će dobiti sve informacije. To neće ostati tajna.”

Govoreći o kreditnom zaduženju, Kovačević je naveo da BH Telecom trenutno ima gotovo 370 miliona KM likvidnih sredstava. “Ne planiramo cijeli iznos akvizicije iskeširati – dio ćemo platiti iz vlastitih sredstava, a dio putem kreditnog zaduženja kod poslovnih banaka. To je standardna praksa u ovakvim poslovima.”

U vezi s kritikama koje dolaze iz različitih krugova, generalni direktor naglašava da su rizici sastavni dio svakog poslovnog poteza. “Naš posao kao menadžmenta jeste da te rizike identifikujemo, klasifikujemo i preduzmemo sve potrebne mjere da spriječimo njihovu eskalaciju.”

Strateški razlog

Zašto se BH Telecom odlučio za ovaj korak? Kovačević kaže da je riječ o strateškom pozicioniranju.

– Naša je ambicija da BH Telecom postane vodeći digitalni integrator bh. društva. Jer i vizija košta. I strategija košta. Ali najskuplji resurs koji imamo – jeste vrijeme – kazao je on.

Dodao je i da bi BH Telecomu bilo potrebno i do 40 godina da vlastitim razvojem dosegne broj korisnika koji sada preuzima ovom akvizicijom.

– Tempom kojim smo do sada radili – to bi trajalo decenijama. Zato je ovo strateški, racionalan i nužan potez – naveo je on.

S obzirom na broj korisnika, postavlja se i pitanje tržišne konkurencije. Kovačević podsjeća da tržište telekomunikacija u BiH ima regulatore.

– Čak i ako postoji značajno tržišno učešće, regulator je taj koji sprečava eventualnu zloupotrebu dominantne pozicije – kazao je Kovačević.

Podrška Vlade FBiH

Kovačević je podsjetio i na ulogu BH Telecoma u društvu.

– Mi nismo bilo koja kompanija. Mi smo državna korporacija koja već godinama odgovorno posluje na tržištu Bosne i Hercegovine – kazao je on.

Što se tiče procedure pred Konkurencijskim vijećem, očekivanja su da bi odluka mogla biti donesena krajem juna. “No, od tog trenutka sve zavisi od procedura.” Paralelno, kompanija mora završiti sve interne procedure kako bi mogla djelovati odmah po donošenju odluke.

Na pitanje je li Nadzorni odbor već odlučio, Kovačević potvrđuje: “Nije. Odluka još uvijek nije donesena.”

U proces su uključeni brojni stručnjaci, domaći i međunarodni konsultanti. “Angažovali smo najbolje ljude koje smo mogli pronaći, iz BiH i iz inostranstva, kako bismo osigurali da sve bude urađeno profesionalno i odgovorno.”

Kao ključnog aktera, Kovačević spominje i Vladu Federacije BiH, većinskog vlasnika BH Telecoma. “Vlada je u više navrata, zajedno s ministricom i premijerom, bila informisana o toku procesa. Imamo njihovu podršku. I od premijera, i od ministrice. Zahvaljujemo im se na toj podršci.”

U zaključku ove teme, Kovačević je ponovio svoj jasan stav: – Ovo je domaćinska odluka. Ovo je istorijska, strateška i ekonomski opravdana odluka. Dobra je za Bosnu i Hercegovinu, za Federaciju BiH i za sve građane ove zemlje.

