Čekate li zimi da se motor zagrije na mjestu ili odmah krećete? Ovo praksa je zapravo ispravna

Iznenađeni? Ne biste trebali biti… Premda se taj ritual održao kroz generacije vozača, stari šoferski postulat o zagrijavanju motora na mjestu prije vožnje danas više ne vrijedi.

Kad ujutro, na nuli ili ispod nje, sjednemo u hladni automobil, nema potrebe da motor radi dok stoji. Razlog je jednostavan: takva praksa može ukloniti ulje sa stijenki cilindara, što vodi do većeg habanja. Uz to, motor radi nepotrebno, trošeći gorivo dok se čeka podizanje radne temperature, prenosi Autoklub.

Zagrijavanje motora na mjestu traje dulje nego u vožnji, ulje se intenzivnije degradira, a dijelovi se više habaju. U praznom hodu motor sagorijeva manje goriva nego u vožnji, oslobađa se manje toplinske energije, a lošiji proces izgaranja dovodi do nastajanja uljnog filma koji završava u karteru.

Današnje nove generacije motora imaju senzore koji detektiraju niske temperature i prilagođavaju rad pumpe goriva kako bi se motor brzo zagrijao barem na nekoliko stupnjeva. Ako se odmah krene, svi dijelovi motora ravnomjernije se zagrijavaju, a radna temperatura dostiže se brže jer je podmazivanje u prvim minutama rada učinkovito i optimalno.

Ipak, pitanje ostaje: zašto se praksa zagrijavanja motora na mjestu zimi zadržala do danas? Nije ni to potpuno pogrešno — samo se odnosi na starije automobile. Kod vozila starih dvadesetak godina ili više, mišljenje da je dobro ostaviti motor nekoliko minuta da radi prije vožnje još vrijedi.

Kod takvih automobila preporučuje se prvo mirno zagrijavanje motora, a potom vožnja manjim brzinama i okretajima dok motor ne dosegne optimalnu temperaturu, nakon čega možete voziti prema potrebi.

