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Veliki opoziv: Ugroženo oko 30.000 BMW automobila

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Objavljeno prije 40 minuta

Njemački proizvođač automobila BMW saopštio je da povlači oko 30.000 vozila sa američkog tržišta zbog rizika od požara.

Kako se navodi, vozila se povlače zbog kvara na releju elektropokretača motora koji može da korodira, dovede do pregrijevanja i kratkog spoja, čime se povećava rizik od izbijanja požara.

Povlačenje obuhvata više modela, među kojima su BMW 530e xDrive, 740Le xDrive, kao i pojedine verzije BMW iPerformance vozila, prenio je Reuters,piše Vijesti

Regulator navodi da će ovlašćeni servisi vlasnicima besplatno zamijeniti elektropokretač motora, čime će biti otklonjen uočeni nedostatak, a ovo je najnovija u nizu servisnih akcija BMW-a povezanih sa potencijalnim rizikom od požara.

Kompanija je tokom ove godine već sprovela više povlačenja vozila na različitim tržištima zbog problema sa sistemom pokretanja motora i električnim instalacijama.


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