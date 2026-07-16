Veliki opoziv: Ugroženo oko 30.000 BMW automobila

Kako se navodi, vozila se povlače zbog kvara na releju elektropokretača motora koji može da korodira, dovede do pregrijevanja i kratkog spoja, čime se povećava rizik od izbijanja požara.

Povlačenje obuhvata više modela, među kojima su BMW 530e xDrive, 740Le xDrive, kao i pojedine verzije BMW iPerformance vozila, prenio je Reuters,piše Vijesti

Regulator navodi da će ovlašćeni servisi vlasnicima besplatno zamijeniti elektropokretač motora, čime će biti otklonjen uočeni nedostatak, a ovo je najnovija u nizu servisnih akcija BMW-a povezanih sa potencijalnim rizikom od požara.

Kompanija je tokom ove godine već sprovela više povlačenja vozila na različitim tržištima zbog problema sa sistemom pokretanja motora i električnim instalacijama.

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