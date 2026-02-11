BMW povlači stotine hiljada vozila zbog mogućeg požara

U saopštenju se navodi da je riječ o ukupno 28.582 automobila u Njemačkoj.

Kompanija nije dala tačan broj vozila obuhvaćenih u svijetu, ali njemački industrijski web sajt “KFZ-betrajb” prenosi da bi ih moglo biti oko 575.000.

Inspekcije proizvoda otkrile su neispravan solenoidni prekidač koji kontroliše protok električne energije u strujnom kolu,pišu Vijesti

Iz kompanije je objavljeno da nakon velikog broja pokretanja motora, može da dođe do prekomjernog habanja prekidača, što može da oteža ili onemogući pokretanje automobila, a u najtežem slučaju do pregrijavanja i požara.

Pogođeni modeli uključuju kupe “serije dva”, nekoliko varijanti “serije tri”, “serije četiri” i “serije pet”, “seriju šest gran turizmo”, limuzinu “serije sedam”, te modele X4, X5, X6 i Z4.

