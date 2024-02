Najveća greška koju radimo s mašinom za suđe

Perilice posuđa poprilično su impresivne mašine koje je lako uzeti zdravo za gotovo, pa ih često i precijenimo misleći da su svemoguće. No, kao i svaka druga naprava, i perilica posuđa ima svoja ograničenja i pravila kojih se treba pridržavati pri njezinu korištenju.

Nije svo posuđe pogodno za pranje u perilici, a to prvenstveno vrijedi za oštre noževe jer se mogu oštetiti. Naime, proces pranja može otupiti oštre rubove, a jake kemikalije i vlažno okruženje mogu nagrizati čelik. Pogotovo ako ste potrošili novac na dobre noževe – njih perite samo ručno. Kuhače i drugi drveni pribor, fini porculan, kristal, kao ni posuđe od aluminija, bakra ili lijevanog željeza također ne biste trebali prati u perilici.

Jeste li znali da je perilicu posuđa izumila žena? Američkoj inovatorici Josephine Cochran dojadilo je provoditi sate za sudoperom te je 1886. godine osmislila prvu komercijalno uspješnu perilicu. Nakon što je osvojila nagradu na Svjetskom sajmu u Chicagu, otvorila je tvornicu za proizvodnju perilica posuđa koje su se prodavale po cijeni od oko tristo dolara.

Danas su perilice posuđa puno sofisticiranije i puno skuplje od Josephininog izvornog nagrađenog modela. Štoviše, na stranici How Stuff Works ističu da su moderne perilice skoro kao roboti. Sav posao odrade (gotovo) same, a čak mogu same odrediti koliko vruća voda mora biti, kao i procijeniti kada je posuđe čisto.

U nekim slučajevima perilicu posuđa možemo i – zbuniti. Naime, učestala je navika da tanjure, tave i ostalo prljavije posuđe isperemo prije stavljanju u perilicu. Radimo to jer mislimo da će se suđe tako bolje oprati i da se perilica neće uprljati ostacima hrane. No, to je možda vrijedilo za starije modele.

Kod novijih modela zapravo je puno bolje da ništa ne ispirete prije nego što stavite u perilicu,piše N1

Moderni uređaji ne samo da imaju vlastite verzije predpranja, nego mogu i detektirati koliko se prljavštine nalazi na posuđu. Zbog toga, ispiranje posuđa u sudoperu može zavarati senzore perilice da posuđe nije toliko prljavo koliko zapravo jest. Perilica će tada odabrati kraći ciklus pranja i posuđe se neće dovoljno dobro oprati.

Osim toga, prethodnim ispiranjem samo trošite više vode, a suđe neće biti ništa čišće. Naravno, potrebno je ukloniti ostatke hrane s posuđa, ali to ne morate učiniti ako je na tanjuru ostalo nekoliko mrvica kruha.

