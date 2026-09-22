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Potvrđena optužnica za korupciju protiv Beroša: Primio 75.000 eura mita

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Objavljeno prije 6 minuta

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda u utorak je potvrdilo optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša (HDZ) i dvojice suoptuženih.

Beroš je optužen da je, kao ministar, primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni budžet, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za 740.000 eura.

USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši direktor zagrebačke Klinike za dječje bolesti Goran Roić te bivše član Upravnog vijeća Specijalne bolnice Krapinske toplice Tomo Pavić,pišu Vijesti

Optužnicom su bili obuhvaćeni i neurohirurg Krešimir Rotim, srbijanski poduzetnik Saša Pozder te poduzetnik Hrvoje Petrač, zajedno sa sinovima Novicom i Nikolom Petračem, koji su sporazumno osuđeni nakon priznanja nedjela i nagodbe s USKOK-om.


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