UTRKA ZA RUDNO BOGATSTVO BiH: Kanađani i Australijanci kontrolišu 129 kvadratnih kilometara

Kanadska kompanija Terra Balcanica Resources odlučila je preuzeti preostalih deset posto kompanije Drina Resources iz Srebrenice i tako doći do potpune kontrole nad rudarskim istraživačkim projektom Viogor u istočnoj Bosni, piše BiznisInfo.ba.

Potez dolazi nakon višegodišnjih istraživanja na ovom području i ranije objavljenih rezultata bušenja koji su pokazali prisustvo zlata, srebra i drugih metala.

BiznisInfo.ba je početkom ove godine već pisao o rezultatima istraživanja na lokacijama Čumavići i Brežani, a Kanađani sada konsolidiraju vlasništvo i pripremaju nastavak istraživanja.

Preuzimaju preostalih deset posto

Terra Balcanica objavila je da će za preostalih deset posto Drina Resourcesa izdati ukupno 6.331.400 svojih dionica dvojici manjinskih vlasnika. Transakcija još podliježe odobrenju kanadskih regulatora.

BiznisInfo.ba provjerio je aktuelne podatke iz sudskog registra u Bosni i Hercegovini. Terra Balcanica Resources Corporation trenutno drži 90 posto Drina Resourcesa, dok po pet posto imaju Nenad Toholj i Boban Jolović. Realizacijom najavljene transakcije Kanađani bi tako preuzeli upravo ova dva manjinska udjela i postali jedini vlasnici kompanije.

Priča je zanimljivija jer Toholj i Jolović nisu nepoznata imena u rastućem sektoru istraživanja mineralnih sirovina u istočnoj BiH. Riječ je o geolozima koji su povezani i s drugim velikim projektom na području Srebrenice. Njih dvojica stajala su iza kompanije Orichalcum, vlasnika projekta Srebrenica Sjever, koju je preuzela australijska kompanija Regener8 Resources.

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