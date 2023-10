Evo kako preživjeti invaziju stjenica: Usisajte utičnice, odjeću u zamrzivač, ali ovu stvar nikako nemojte raditi!

Vlada najezda stjenica, a nakon neviđene epidemije tih parazita krvopija u Francuskoj, stručnjaci upozoravaju da je samo pitanje vremena kada će do epidemije doći u Ujedinjenom Kraljevstvu i ostatku Europe. Na društvenim mrežama su se već počele širiti snimke stjenica na sjedalima u londonskoj podzemoj željeznici, a zbog alarmantnog broja poziva se čini da kukci ulaze u zemlju preko zračnih luka i željezničkih postaja.

U Francuskoj je došlo i do pogoršanja situacije pa su neke škole morale biti zatvorene zbog zaraza, a stanovnici Marseillesa su na ulice pobacali madrace u očajničkom pokušaju da se riješe stjenica.

Daily mail nakon razgovora sa stručnjacima donosi odgovore na često postavljana pitanja o stjenicama.

Nema li stjenica samo u krevetima? Zašto su i u javnom prijevozu?

Mali je rizik od stjenica u javnom prijevozu. Nekoliko viralnih snimki na društvenim mrežama je tvrdilo da su stjenice snimljene na sjedalima u podzemnoj željeznici, no francuski stručnjak za suzbijanje štetočina Nicolas Roux de Bezieux kaže da se stjenice ne hvataju za odjeću. Ti insekti žive od krvi. Imaju šest tankih nogu kojima se penju po grubim površinama, no njihov stisak nije dovoljno snažan da bi se zadržale na glatkim površinama, prenosi Jutarnji.

Ako je tako, kako se šire?

Stručnjaci smatraju da je glavni način transporta stjenica u torbama i odjeći s dubokim džepovima, poput kaputa i jakni.

– Većina zaraz se događa nakon boravka u hotelu ili iznajmljenoj nekretnini. Ako je osoba zaražena, stjenice mogu ući u torbe ili džepove i tako putuju s vama kući, kaže Roux de Bezieux.

Imam bukiran odmor u Parizu. Trebam li ga otkazati?

Sigurno je putovati u Pariz, no treba poduzeti mjere opreza. Provjerite recenzije mjesta na kojem odsjedate. Ako je netko tamo nedavno imao stjenice, gotovo sigurno će ostaviti negativnu recenziju o tome. Ako je tako, pronađite neko drugo mjesto i ne riskirajte.

Što još mogu učiniti da izbjegnem stjenice?

Ključno je pravilno držanje odjeće u hotelu. Ne stavljajte svoju odjeću u ladice – to je mjesto na koje bi se stjenice mogle sakriti jer vole topla i mračna, zatvorena mjesta. Također, ne ostavljajte torbu na podu hotela. Držite odjeću u torbi s patentnim zatvaračem na polici. Ako ju trebate držati vani, objesite ju.

Hoće li sredstvo protiv insekata spriječiti da me stjenice ugrizu?

Sprejevi protiv insekata gotovo su beskorisni protiv stjenica. Nema smisla koristiti repelente protiv njih. Možda ih neće biti nekoliko sati, no to baš i ne pomaže, kaže prof. James Logan s londonske Škole za higijenu i tropsku medicinu.

Što ako se probudim i pomislim da su me stjenice ugrizle tijekom noći?

Ugrizi stjenica izgledaju poput uboda drugih insekata. Obično su crveni i svrbe te nisu veći od centa, no često će ugrizi stjenica biti grupirani zajedno ili u liniji na dijelu kože koji im je tijekom spavanja bio izložen, poput lica, vrata ili ruku.

– Stjenice žele krv što je prije moguće pa idu na izložena područja na kojima je koža najtanja, a to može biti na leđima, rukama, nogama ili oko zapešća, objašnjava prof. Logan.

Najčešće će se skrivati u šavovima madraca, u kutovima kreveta ili iza uzglavlja.

Stjenice privlači kisik pa se vole gnijezditi blizu glave. Okupljaju se i u utičnicama i ispod letvica, a još jedan znak stjenica su male smeđe mrlje od njihovog izmeta na posteljini i namještaju.

Što trebam učiniti ako otkrijem da me stjenica ugrizla?

– Prije ulaska u kuću stavite sve svoje stvari u zapečaćene vrećice s patentnim zatvaračem i stavite ih u zamrzivač na pet dana. To će vam dati potpunu sigurnost da su sve stjenice mrtve, objašnjava Roux de Bezieux i dodaje da za neke predmete i perilica može biti učinkovit ubojica stjenica.

– Ako imate odjeću koja podnosi pranje na 60 stupnjeva, operite ju na taj način. Ubit će sve stjenice jer su one osjetljive na vrućinu, kaže profesor Logan.

Koristan je i usisavač.

– Kad stjenice stignu, često ih je teško uočiti prvih nekoliko tjedana jer još nisu položile jaja. Najbolje je uzeti usisavač i njime prijeći po svim pukotinama u kući: u kutovima sofe, ispod okvira za slike, ispod noćnog ormarića… Nastavite s aparatom na paru pazeći da para uđe što dublje u otvore. To može biti dovoljno da se stjenice eliminiraju.

Trebam li spaliti madrac i odjeću?

Naravno da ne. Madraci i odjeća mogu se spasiti dok god poduzmete odgovarajuće mjere. Možete zadržati svoj madrac i odjeću, osim ako vam kuću ne preplave milijuni kukaca.

Roux de Bezieux objašnjava kako stjenice nemaju sposobnost ukopavanja pa ne mogu doći negdje gdje nema rupa.

Trebam li obavijestiti prijatelje i kolege ako postoji mogućnost da su me napale stjenice?

Da. Stručnjaci upozoravaju da je posjet tuđoj kući jedan od uobičajenih načina širenja stjenica. Ipak, ako mislite da imate zarazu, ne morate u karantenu. Ako imate stjenice ne znači da ne smijete izaći iz kuće, no trebate biti oprezni pa pogledajte u džepove kaputa ili kutove torbi. Stjenice ne bi trebalo biti teško uočiti.

Je li istina da insekticidi postaju neučinkoviti protiv stjenica?

Sigurno je da ih je sve teže ubiti. Paraziti mogu brzo evoluirati i razviti jaču obranu poput debljih egzoskeleta otpornih na kemikalije. No ne čini se da su stjenice postale otporne na ekstremne temperature.

Na TikToku se šire preporuke za neke kućne lijekove za ubijanje stjenica. Vrijedi li ih isprobati?

Ne. To bi moglo dovesti do oštećenja pluća, pa čak i do požara, piše Daily mail.

