Evo šta muškarca čini se*sualno privlačnim mnogim ženama, fizički izgled nije toliko bitan

Mnogi muškarci nemaju pojma što je ženama seksi, a najčešće pitanje koje muškarci postavljaju je kako učiniti da ponovno budu seksualno privlačni svojim ženama.

Počnimo s izgledom…

Ne postoji univerzalni fizički tip koji je ženama seksi, stoga rasprava o boji kose ili sličnim stvarima nema smisla. Jedna iznimka od ovoga koja je vrlo uobičajena je da žene koje su fizički sposobne i aktivne odbijaju sjedilački tipovi supruga kao i oni s prekomjernom težinom.

Znači li to da je muškarac koji ide u teretanu seksi ženama?

Pa, ponekad, iako su nekim ženama dečki koji su opsjednuti svojom fizičkom spremom neprivlačni. Sve u svemu, čini se da je ključna varijabla ovdje biti aktivan i proaktivan. Ako na njegov odlazak u teretanu gledate kao na dokaz njegove motivacije, nagona i predanosti svojoj fizičkoj kondiciji i zdravlju, vjerojatno će vam se to činiti seksi. Ako na to gledate kao na način na koji se izvlači iz ranojutarnjeg čuvanja djece… pa to već nije seksi, već podcjenjivanje.

Žene općenito privlače muškarci koji izgledaju kompetentni, učinkoviti u obavljanju stvari, oni koje mogu poštovati, pa čak i ugledati se na njih.

Nažalost za mnoge muškarce, ovo je danas prilično visoka letvica.

Sociološki govoreći, kada se od žena nije očekivalo da se školuju ili da zarađuju mnogo novca i kada su bile tretirane više kao djeca, npr. u Americi sredinom 20. stoljeća, ženama je bilo puno lakše ugledati se na prilično prosječne muškarce.

U današnje vrijeme, s razinom obrazovanja žena koja premašuje one muškaraca, mnogo je manje žena koje se povinuju svojim muževima.

Dame žele muškarce koji će ih impresionirati i koji su bolji u određenim stvarima od njih, bez obzira hoće li to one priznati. Neki od čestih komplimenata koje možete čuti od žena koje seksualno privlače njihovi muževi uključuju – marljivi, ambiciozni, motivirani, ‘mogu sve popraviti’, ‘najpametnija osoba koju poznajem’, znanje o temama koje žena ne poznaje mnogo, ali smatra smislenim i važnim, i ‘sve je radio sam bez pomoći’,…

Žene koje ne privlače njihovi muževi, često ih smatraju lijenima, djetinjastima i pasivnima. U osnovi, žene žele muškarca kojeg poštuju, a poštovanje dovodi do privlačnosti.

Samopouzdanje je privlačno ženama, ali uz upozorenje da većini žena arogancija nije seksi u dugotrajnoj vezi. Ako je muž siguran u svoje sposobnosti na poslu, kod kuće ili u krevetu, to je sjajno i seksi, ali ako je arogantan ili misli da zna što vam treba ili što želite, bolje od vas, tada njegov seksepil opada. Slično tome, narcisi nisu seksi većini žena nakon tinejdžerskih, odnosno mladih godina.

Druga ključna varijabla je emocionalnost

Dame žele muškarca koji je u kontaktu sa svojim emocijama, i koji može i želi izraziti koliko je voli. Kada muškarac ne govori mnogo o svojim osjećajima, teško je povezati i osjetiti bilo kakvu strast prema njemu. Imajte na umu da to ne znači reći svojoj ženi koliko želite imati seks s njom, iako će se mnogim ženama to svidjeti u pravom okruženju. To znači reći joj koliko vam je važna, koliko i zašto je volite i koliko ste sretni što ste s njom. Ako ona nije baš verbalna osoba, onda ćete joj to htjeti pokazati na njezinom ljubavnom jeziku. Darovi, kvalitetno vrijeme – što god to bilo.

Budite otvoreni i susretljivi te emocionalno velikodušni.

Ovo je još jedan način da budete proaktivni, a žene vole proaktivnost.

U krevetu mnoge žene smatraju seksepilnima muškarce koji preuzimaju odgovornost. Većina žena koje se osjećaju kao da su izvršne direktorice svoje kuće ne žele biti i izvršne direktorice spavaće sobe. Naravno, ako je žena dominantnija u krevetu, to ćete već znati, jer će se po definiciji više tako ponašati…

Dominacija može značiti bilo što, od muškarca koji izravno izražava svoju želju – žene vole muškarce koji otvoreno govore koliko ih žele – do potpunog dominantnog ponašanja u stilu BDSM-a.

Savjet muškarcima je da nastave povećavati razinu svoje dominantnosti u krevetu sve dok se ne pojave pritužbe. Često to može postati malo ekstremnije nego što bi muškarac ikada predvidio da će ona uživati.

Međutim, seksualne su preferencije vrlo individualizirane.

Ako žena ne želi reći što voli, pokušajte joj poslati poruku tijekom dana ili je pitati kada je najuzbudljivija i nesputana tijekom seksa. Trebalo bi biti očito, ali žena koja ne uživa u seksu s vama neće vas smatrati privlačnim ni izvan spavaće sobe.

Žene također smatraju dobro sređene muškarce seksi

To ne znači čist kroj ili određeni stil odijevanja. Međutim, ne biste imali pojma koliko puta žene govore da je loša higijena njihovih muževa užasna prepreka. Muškarci koji ne mirišu dobro, ne peru zube, imaju staru i otrcanu odjeću i koji se ne tuširaju svaki dan velikoj većini žena neće biti seksi.

Kao žena mislite da bi to bilo očito i stoga biste se mogli ljutiti na njega što to ne čini, ali mnogi muškarci uistinu nemaju pojma koliko njihove žene smatraju njihovu higijenu doslovno odvratnom i kakvo je to seksualno odvraćanje.

Briga o djeci i obavljanje kućanskih poslova

Tužna je istina da prajne gomile suđa ili čitanje priča za laku noć muškarce ne čini seksi. Ove stvari ipak čine da se žena osjeća voljenom i sretnom, što je može motivirati na seks. Ako ste proaktivni i odlučni, sami bez zanovijetanja radite stvari po kući ili s djecom, preduhitrite zadatke, disciplinirate djecu na snažan i ljubazan način, i tako dalje, onda bi žena zapravo mogla iskreno smatrati ovo privlačnim.

Čini se da ovo ima više veze s motivacijom muškarca koji obavlja stvari. prneosi 24sata

Prema tome, muškarac koji pere suđe jer ste ga to zamolili i misli da će se možda tada poševiti – nije seksi.

Stoga, ako svojoj ženi masirate leđa, držite je za ruku, perete joj kosu pod tušem, donosite joj doručak u krevet, nosite joj dodatnu deku kada joj je hladno ili što god je njezina specifična fizička potreba, tada će vas povezivati s pozitivnim fizičkim osjećajima i bit će spremnije na seks. Ovo nije baš razmišljanje o vama kao o seksi tipu, ali može dati isti rezultat, donosi YourTango.

Facebook komentari