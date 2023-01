Snimak koji je zaprepastio 33 miliona ljudi: Sudoper pun bakterija

Koliko u našim domaćinstvima ima bakterija, često nismo svjesni. Djeluje nam da je čišćenje dovoljno da se eliminiraju, ali da li je to zaista tako?

Mikrobiolog Tim Kol (32) iz Amerike provjerio je to na svojoj sudoperi. I nakon temeljnog pranja, brojne bakterije su ostale. On je na svom TikTok profilu objavio rezultate testiranja svoje sudopere na bakterije prije nego što ju je očistio vrelom vodom i sapunom, kao i nakon toga. Želio je da vidi koliko će bakterija uspjeti da ukloni.

Čak i nakon ribanja, test je pokazao prisustvo čak 45.000 originalnih uzoraka bakterija. Video je pogledan više od 33,4 miliona puta, a šokirani gledaoci samo su nizali komentare.

Tim voli da educira ljude o tome koliko predmeti oko nas mogu biti prljavi.

– Objavljujem ovakav sadržaj jer me uvijek zanimalo šta raste oko mene i želio sam to da vidim. Najčistija stvar koju sam testirao, a koja me iznenadila, bile su benzinske pumpe, tačnije crijeva za točenje. Mislio sam da će biti pune bakterija zbog količine korištenja, ali iznenadio sam se kad sam vidio da ih tamo ima vrlo malo. Pretpostavljam da je to je zbog toga što su plinske pare antimikrobne – izjavio je u svom videu prneosi “Avaz“.

