Žena Vaga vidi magiju gdje je drugi ne vide i najdublje vjeruje u dobrotu ljudi

Ona čezne za partnerstvom, to je vječna želja njenog srca; ali ako ćete je voljeti, morate je potpuno voljeti.

Ona je – Vaga!

Vagi je potreban prostor; ona treba slobodu da bude onakva kakva jeste u bilo kojem trenutku. Ona vam nikada neće reći odmah nešto kritično, umesto toga ona će čekati dok pravi spektar reči ne zazvuči istinito u njenom srcu.

Čak i tada, možda bi vam mogla napisati pismo. Budući da je intenzitet njenih osećaja velik, to može postati pravi zadatak. Ona voli reči. Ona voli magiju koju one poseduju, način na koji je mogu osloboditi.

Dakle, ako volite Vagu, shvatite da su reči važne, oni su potezi kista njenog srca. Ona ne laže i ne hvali se, ona nije dobra u tome. Vaše reči upućene njoj nikada ne smeju biti isprazne. Prezire neispunjena obećanja.

Ona je umjetnik, no kako bi mogla preživjeti u svijetu, ona mora pronaći svoj medij. Ona treba predmete i zvukove, mirise i teksture koji rezoniraju s tim mestom duboko iznutra koje kaže: “Da. To je to, sada je sve kako treba.”

Ako volite Vagu, morate znati ovo. Ona treba svoju umjetnost, baš kao što vi trebate vazduh – bez nje, ona neće ko je ona. Ona traži tišinu.

Vaga će voljeti svoje tijelo. Ona će mrziti svoje tijelo, takođe. Ali, vi ga morate ga voljeti. Morate je pogledati u oči i smiješiti se.

Pomicati joj kosu s lica, tako da je možete bolje pogledati. Morate dodirivati svaki delić njene kože kao da je to prvi put da je ikada dodirujete.

Ona će žudjeti za vašim zagrljajem i venuti bez njega. Ona treba romansu. Ona treba poljupce. Ona će odjuriti daleko da vidi svet i potreban joj je udoban dom u koji će se vratiti.

Ona će plakati. Puno. Ona će plakati i nećete znati šta nije u redu. Neće vam reći šta nije u redu, ne odmah na početku, jer možda neće ni znati. Doći će vreme kada će jednostavno morati osetiti tugu, kada će morati osetiti svu teškoću življenja, čak i kada je oboje ne razumete.

Šta god da je to, ona će to više osećati. Težinu njenih strahova, njene radoznalosti, sve: biti čovekom, odgovornost, mržnju i nasilje i nepravdu, lepotu i lakoću i dah, sve to. To je zastrašuje, ali ju i zapanjuje.

Dakle, ona će trebati vremena i prostora za istraživanje i ne postoji ništa lepše od Vage kada doživljava svet. Ona vidi magiju gde je drugi ne vide. Ona treba verovati u magiju. Zverski. Ako volite Vagu, morate slaviti; morate slaviti nju, život, sve i ništa. Ako volite Vagu, morate voleti samu suštinu ljubavi.

Tu je delikatna ravnoteža – trajni rat između osećaja žestine i protiv osećaja mekoće i krhkosti. Večni pokušaj pronalaska nemoguće ravnoteže.

Kako bi kompenzovala to što ne poznaje sebe, ona će ugoditi svima oko sebe. Ona će gostiti druge i popravljati situaciju dok joj ne počnete zamerati zbog toga; ali ako volite Vagu, morate videti njenu žrtvu, bez obzira na to koliko je destruktivna, kako ona voli.

Njeno srce krvari i na taj način ona pronalazi svoje mesto u svetu koji može biti neljubazan. Vagi je potrebno da je potaknete na brigu o sebi. Ona nikada neće biti usmerena na njene potrebe, tako da ćete je morati naučiti toj veštini.

Morat ćete je naučiti da stavljanje njene potrebe ispred tuđih potreba nije isto što i sebičnost, jer ona sebičnost prezire. Samoća je plaši. Srce će joj često biti slomljeno.

Osjećat će se usamljeno i tužno radi mnogih stvari, ali vi nikada ne smijete biti taj koji će ga slomiti u potpunosti.

Ukoliko želite zarobiti srce Vage, to mora biti zauvek. Od Vage nema predanijih partnera, pažljivijih ni angažovanijih.

Nikada je ne smijete uzeti zdravo za gotovo, jer će se njeno srce zatvoriti kada oseti nelagodu, a tada rizikujete da nikada više ne nađete put. Njeno srce zna tajnu svega. Zaštitite ga.

Ona će se ponekad osjećati izgubljeno. Biće joj potreban vrući čaj i pokrivač, crno-bijeli filmovi i tišina.

Neki drug put, biće joj potrebno društvo. Zabave i ponoćne šetnje i duboki, mahniti razgovori.

Njoj je potreban stalni podsetnik da je lepa, voljena, još bolje – obožavana. Njoj je potrebna avantura. Vaga želi autonomiju, ali ne može podneti ni pomisao da bude ostavljena sama. Morate je prihvatiti, čak i njene kontradiktornosti.

Njoj je potrebna odlučnost, iako je sama ne poseduje. Ona će vas iznenaditi sa spontanošću, a vi ćete se diviti njenoj predanosti. Ali ako ona ima vremena za razmišljanje, svaka odluka će biti teška – bilo da je to odluka gde će jesti, što će nositi ili koga voleti.

To će vas uništiti, ali morate pokušati razumeti. Za nju ne postoji takva stvar kao što je očigledan izbor.

Voljeti Vagu znači voljeti samu Ljubav. Ona voli sve što ima veze s ljubavlju: veze, otkrića, bolno srce, zanos, samu ideju ljubavi – to je sve isto. Ona žudi za sigurnošću partnerstva, ali takođe žudi za uzbuđenjem zbog ljubavne nesigurnosti.

Ona želi strast. Ona vidi dobro u gotovo svakoj osobi, ali od partnera zahteva inteligenciju i humor. Nema ništa privlačnije od pameti.

Mrzi nesklad, jer se zbog njega osjeća ranjivim; ali ako je volite, ne morate se previše brinuti, jer ona veruje u oprost i poverenje. Kada se svađate s Vagom, budite sigurni da je svaka svađa za nju kraj svega, a to će je ponekad uništiti; trebate je podsetiti da je svaka prepirka prilika za rast – to je početak novog u svemu.

Vaga voli zaljubljenost i morat ćete se zaljubljivati u nju iznova i iznova. Ona će zahtjevati trajnu evoluciju i inspiraciju.

Ako volite Vagu, morate vidjeti dobru namjeru koju ona uvijek ima u svom srcu; ako ignorišete taj dio nje, uskraćujete joj osobnu istinu. Ona ne može preživjeti bez te istine.

Kad je gruba ili se svađa jer je u pravu – a ona je obično u pravu, jer Vaga je po prirodi pravedna i fer, neosporno morate disati. Tada verujte njenim suzama i rečima, one su iskrene.

Ona se previše brine da bi ikada nanijela namjernu štetu.

Ali ako ste svjedok bljeska ljutnje u njenim očima, morate pustiti svoj bes. Nežna, suosećajna Vaga će silovito reagovati kada se suoči s licem nepravde. Morate joj dati prostora da bude ratnik kada joj je srce govori da je vreme za borbu.

Morate stajati pored nje, diviti se njenoj predanosti i verovati u cilj, videti sve onako kako jeste, manifestaciju najdublje svrhe njezinog srca.

No, um Vage je nestalan i preplavljuju ga brige. Ona će proučavati vaše izgovorene i neizgovorene reči.

Ona će razmišljati o sigurnosti, o značenju svakog dodira ili svađe i kakav značaj će to imati za budućnost; ako volite Vagu, morate je nežno voditi natrag do sadašnjosti, iznova i iznova i iznova.

Vaga cveta u radosnom sadašnjem trenutku. Ona veruje u dobrotu ljudi, u magiju i (pre svega) u sreću do kraja života. Ako volite Vagu, morate verovati u nju zbog svega što ona jeste.

Vjerujte u nju i ona će vjerovati u vas. Kada je Vaga sretna, ona može preuzeti svijet. Potrebna joj je samo strast, prava muzika, avantura i smijeh, piše Atma.

