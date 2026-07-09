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Demografski slom u Crnoj Gori: Ni troje djece po porodici ne bi ga popravilo

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Objavljeno prije 1 sat

Crna Gora suočava se sa smanjenjem nataliteta, a efekat rasta ukupne populacije ne bi bio dostignut ni kada bi svaka žena odlučila da rodi dvoje ili troje djece.

 Crna Gora - Volimpodgoricu.me

Crna Gora suočava se sa smanjenjem nataliteta, a efekat rasta ukupne populacije ne bi bio dostignut ni kada bi svaka žena odlučila da rodi dvoje ili troje djece.

U ovoj zemlji je prošle godine zabilježen historijski minimum rođene djece, a kao demografi kao glavne razloge za pad nataliteta navode odlaganje braka, iseljavanje stanovništva, ali i nedostatak mlade populacije, naročito žena.

Demograf Miroslav Doderović naveo je da je Crna Gora u ozbiljnoj socio-ekonomskoj krizi koja ima svoje demografske implikacije, prenosi RTCG.

On smatra da treba preduzeti stambene, ekonomske, finansijske mjere kako bi mladi ostajali u zemlji i ponudili svoje znanje i snagu za njen budući razvoj.

Iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije za sutra su najavili konferenciju na kojoj će govoriti o načinima na koje će država djelovati kako bi zaustavila negativne demografske trendove.


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