Dnevni horoskop za četvrtak, 9. jul: Škorpijama izražena intuicija, Jarčevi će se opariti

Ovan

Četvrtak vam donosi novu dozu energije i motivacije da završite sve što ste započeli. Ne dozvolite da vas tuđa mišljenja udalje od vaših ciljeva. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje ili razgovor koji može produbiti jedan odnos.

Bik

Danas ćete biti usmereni na stabilnost i praktična rešenja. Finansijska pitanja mogu se razvijati u vašu korist, a dobar savet osobe od poverenja biće vam od velike koristi. Emotivni odnosi donose više sigurnosti i razumevanja.

Blizanci

Vaša komunikacija biće vaša najveća prednost. Mogući su zanimljivi razgovori, nova poznanstva ili vest koja će vam popraviti raspoloženje. Slobodni Blizanci mogli bi da upoznaju osobu koja ih osvaja duhovitošću i šarmom.

Rak

Bićete osetljiviji nego inače, ali ćete upravo zahvaljujući svojoj intuiciji doneti prave odluke. Porodica i bliski ljudi pružiće vam podršku koja vam je potrebna. Veče donosi mir i prijatne emotivne trenutke.

Lav

Vaša harizma danas dolazi do punog izražaja i lako privlačite pažnju gde god da se pojavite. Iskoristite ovaj dan da pokažete svoje kvalitete i napravite važan korak napred. Ljubavni život donosi više romantike i lepih iznenađenja.

Devica

Dan je odličan za organizaciju, rešavanje obaveza i planiranje narednih koraka. Bićete zadovoljni rezultatima svog rada, ali nemojte zaboraviti da napravite pauzu. Partner ili bliska osoba može vam pružiti važnu podršku.

Vaga

Odnosi sa ljudima danas donose mnogo lepih trenutaka. Moguć je razgovor koji će razjasniti jednu situaciju ili vas dodatno zbližiti sa osobom do koje vam je stalo. Vaš šarm i diplomatija otvaraju vam mnoga vrata.

Škorpija

Intuicija će vam biti veoma izražena i pomoći će vam da prepoznate pravu istinu iza nečijih reči. Na ljubavnom planu vreme je da se oslobodite starih sumnji i pružite šansu iskrenim emocijama.

Strelac

Pred vama je dinamičan dan ispunjen novim idejama i zanimljivim susretima. Moguće je kratko putovanje ili spontani plan koji će vam doneti mnogo radosti. Ljubav dolazi kroz opuštenu i vedru atmosferu.

Jarac

Vaša odgovornost i istrajnost danas će biti nagrađene. Finansijska pitanja mogu krenuti u pozitivnom smeru, a jedan razgovor može otvoriti nove mogućnosti. Emotivni odnosi postaju stabilniji i iskreniji.

Vodolija

Četvrtak vam donosi inspiraciju, kreativnost i priliku da upoznate ljude koji vas mogu motivisati za nove korake. Ljubavni život postaje zanimljiviji, a slobodne Vodolije mogu očekivati neočekivan susret.

Ribe

Bićete posebno povezani sa svojim emocijama i intuicijom. Verujte sebi kada budete donosili važne odluke. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci, iskren razgovor i osećaj da ste voljeni i prihvaćeni, piše naj žena.

Facebook komentari