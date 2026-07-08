Jedan znak do kraja jula gubi sve: Novac, ljubav i planovi mu se ruše kao kula od karata

Retrogradni Merkur donosi nesporazume, kašnjenja i pogrešne procene, dok napeti aspekti sa Saturnom i Uranom mogu da sruše planove koji su delovali sigurno.

Mnogi pripadnici ovog znaka imaće osećaj da im izmiče tlo pod nogama i da se sve odvija mimo njihove kontrole.

Finansije pod pritiskom

Finansije će biti pod najvećim pritiskom, pa nije vreme za rizična ulaganja, igre na sreću ili velike kupovine. Mogući su iznenadni troškovi koji će poremetiti budžet, ali i razočarenja u ljude kojima su verovali.

Ni na ljubavnom planu situacija neće biti jednostavna, jer će stare nesuglasice ponovo isplivati na površinu i dovesti do zahlađenja odnosa ili konačnih raskida.

Životna lekcija

Ipak, iako će Škorpije imati utisak da gube sve što su gradile, ovaj period predstavlja važnu životnu lekciju.

Ono što ode do kraja jula napraviće prostor za stabilnije prilike koje dolaze tokom narednih meseci.

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