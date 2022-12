DJ Stephen tWitch Boss izvršio samoubistvo u 40. godini

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova supruga Allison Holker te navela:

“Unosio je radost gdje god bi se pojavio. Cijenio je porodicu, prijatelje i zajednicu. Ljubav mu je bila iznad svega. Bio je najbolji muž, otac i inspiracija svojim fanovima.”

Od njega se oprostila i Ellen DeGeneres, koja je napisala da joj je srce slomljeno nakon ove tragične vijesti.

“On je bio čista ljubav. Smatrala sam ga članom porodice. Mnogo će mi nedostajati. Molim vas da pošaljete riječi podrške njegovoj supruzi Allison i njihovoj prekrasnoj djeci – Weslieju, Maddoxu i Zaii”, objavila je.

Stephen je učestvovao u showu “So You Think You Can Dance”, a glumio je i u komediji “Magic Mike XXL”. prenosi “Klix“.

Facebook komentari