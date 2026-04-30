Izrael presreo flotilu s pomoći za Gazu: “Ovo je piratstvo!”

Kako navode organizatori druge Global Sumud flotile, brodovi su zaustavljeni u srijedu navečer u međunarodnim vodama kod grčkog poluotoka Peloponeza, stotinama kilometara udaljenog od obale Gaze.

Flotila je iz španske luke Barcelona isplovila 12. aprila s ciljem dopremanja humanitarne pomoći Palestincima i pokušaja probijanja izraelske blokade Pojasa Gaze. Organizatori su akciju izraelskih snaga nazvali “piratstvom”, tvrdeći da je riječ o nezakonitom presretanju civilnih plovila na otvorenom moru, u blizini ostrva Krita, javljaju agencije,pišu Vijesti

S druge strane, izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je optužbe, navodeći da su snage djelovale u skladu s međunarodnim pravom. Organizatore flotile opisali su kao “profesionalne provokatore”, ističući da je intervencija bila nužna zbog velikog broja plovila, rizika od eskalacije i potrebe sprečavanja kršenja pomorske blokade.

Glasnogovornik grčke vlade Pavlos Marinakis potvrdio je da je ukupno 55 brodova plovilo oko 50 nautičkih milja od Peloponeza prema Kritu, uz prisustvo izraelskih ratnih brodova i grčke obalne straže. Prema njegovim riječima, posada 17 plovila nalazi se na sigurnom na izraelskim vojnim brodovima, dok Grčka nije bila prethodno obaviještena o operaciji, koja je izvedena izvan njene jurisdikcije.

Ista organizacija pokušala je i ranije dopremiti pomoć u Gazu, ali je izraelska vojska prošlog oktobra zaustavila prethodnu flotilu, kada je privedena i švedska aktivistica Greta Thunberg, zajedno s više od 450 učesnika misije.

