Kako pravilno čuvati ostatke hrane s roštilja

Ako ste pripremili više roštilja nego što možete odmah pojesti, važno je znati kako ga pravilno sačuvati i koliko dugo ostaje siguran za upotrebu. Ne postoje tajni trikovi ključ je u pravilnom rukovanju i skladištenju.Brzo hlađenje je presudno

Najčešća greška dešava se odmah nakon obroka. Roštiljsko meso ne smije ostajati na sobnoj temperaturi duže od jednog do dva sata. Što ga prije stavite u frižider, veće su šanse da ostane sigurno za jelo i narednih dana.

Pakovanje čini razliku

Način čuvanja direktno utiče na trajnost mesa. Najbolje je koristiti hermetički zatvorene posude ili dobro umotati meso u foliju. Važno je smanjiti kontakt s vazduhom jer on ubrzava kvarenje i gubitak svježine.

Podijelite na manje porcijeUmjesto jedne velike posude, ostatke rasporedite u manje porcije. Tako će se meso brže ohladiti i ravnomjernije čuvati, što produžava njegov vijek trajanja.

Frižider ili zamrzivač?

Ako planirate brzo konzumirati meso, frižider je dovoljan može trajati tri do četiri dana. Za duže čuvanje, zamrzivač je bolja opcija i omogućava trajanje do dva do tri mjeseca uz minimalan gubitak kvaliteta.

Sigurno podgrijavanje

Podgrijavajte samo količinu koju ćete odmah pojesti. Višestruko zagrijavanje i ponovno hlađenje povećava rizik od razvoja bakterija i kvarenja,piše Avaz

Marinada pomaže, ali ograničeno

Kod sirovog mesa marinada s dodatkom soli, sirćeta ili limuna može blago produžiti rok trajanja. Ipak, meso ne treba držati u frižideru duže od jednog do dva dana prije pripreme.

Kada baciti meso

Ako primijetite neugodan miris, ljepljivu teksturu ili promjenu boje, meso više nije sigurno za konzumaciju. U takvim slučajevima, bolje ga je baciti nego rizikovati zdravlje.

