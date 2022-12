Je li ovo najgledaniji video iz Katara dosad? Dok se šminkala momak je nekome namignuo

Naime, kamere su na tribinama zabilježile jednu krajnje nesvakidašnju scenu – mladi Brazilac drži svojoj izabranici telefon sa upaljenom kamerom, dok se ona ogleda u ekranu i popravlja šminku!

Djevojka pažljivo popravlja ajlajner, dok on bez prigovora drži telefon, posmatrajući pritom dešavanja oko sebe, te na terenu. U jednom trenutku mladić je nekome namignuo i nasmijao se, a snimak ostavlja utisak kao da je ona to primijetila i odmah reagovala. prenosi “Radiosarajevo“.

Naime, na trenutak je napravila pauzu sa šminkanjem i uputila dečku pogled koji “ubija” kao opomenu i prijekor.

Every woman needs a man like himpic.twitter.com/7gOlpnRGSU

— Troll Sports (@TroIISports) December 10, 2022