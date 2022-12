Ako sanjate ovo, predstoji vam opasnost: Kako naši snovi otkrivaju da smo bolesni

Čovjek ipak ima potrebu da da značenje svom snu ili da neku skrivenu poruku koja će mu proširiti vidike ili usmjeriti na pravi put.

Snovi o sopstvenoj smrti mogu značiti na navodno doživljavate veliku transformaciju. Deo vas je umro da bi se rodilo nešto novo.

Ako ste muškarac i sanjate bežanje u snu to može značiti da vam preti izdaja, dok je za ženu bežanje u snu povezano sa ljubavlju.

Svađa u snu se često povezuje sa nekim nerešenim pitanjima u međuljudskim odnosima.

Psiholozi otkrili čudne razloge zašto neki ljudi sanjaju crno-bijelo:

Videti jednu ili više zmija u snu označava da vam predstoji neka opasnost, nepogoda ili loš period. Zmija može biti i neka osoba koju vi svjesno ili nesvjesno smatrate toksičnom, pokvarenom.

Tumačenje snova

Ipak, tumačenje snova je prava enigma i potrebna je psihoanaliza da bi se došlo do njihovog ispravnog značenja.

Sa druge strane, psihološkinja Katarina Radak kaže da u ovakvim tumačenjima nema baš mnogo istine.

– Kada dođete kod psihologa sve se ispituje u kontekstu ličnosti. Svaka osoba je individualna, nemamo svi isti život, nemamo svi iste probleme i sve te stvari su naši aspekti u snovima – ističe psihološkinja.

U snovima se može dobiti i saznanje o bolesti, jer je svaki deo mozga povezan sa telom, kažu psiholozi a psihološkinja je istakla da snovi čine 95 odsto naše psihe.

– To nesvesno ima mnogo jače i bolje radare nego naša svest. I sve što se događa na ćelijskom nivou ti radari hvataju, čak i mnogo pre nego što lekar može da uspostavi i kaže, dijagnoza je ta i ta. To nije proricanje, to je prepoznavanje – kaže Katarina Radak.

Mali broj ljudi ide na analizu snova, pa su tako i uskraćeni za tumačenja i prepoznavanja.

– Snovi su jako bitni, oni su najdublji presek svesti u ovom trenutku. Oni obrađuju trenutno šta nam se događa. Kada sanjamo nepoznate likove, verovatno se radi o arhetipskim predstavama. Možemo sanjati i nepoznate osobe koje postoje i koje smo zakačili perifernim vidom, nego poznate osobe – kaže Katarina.

Kada sanjate jedan isti san

Kada sanjate jedan isti san

– U pitanju su ponavaljajući snovi, i otprilike bi značili da se poruka ponavlja dok se ne skapira. To nisu snovi koji će predskazati budućnost, već imaju poruku da je nešto hitno i da treba da razumijemo odmah poruku. To su snovi kojima se stručnjaci odmah bave, oni se uvijek prvi tumače – kaže psihološkinja za Prvu, prenosi Krstarica.

