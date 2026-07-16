Šokantni detalji ubistva u Novom Sadu: Majka tukla bebu dok nije izdahnula

Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, sumnja se da je majka djevojčicu tukla kaišem, a da su smrtonosne povrede nanesene metalnom kopčom, odnosno gajkom na kaišu.

Nalaz obdukcije: Traumatski šok i otkazivanje nadbubrežne žlijezde

Prvi rezultati obdukcije i sudskomedicinskih analiza ukazuju na to da je smrt djevojčice nastupila usljed komplikacija izazvanih teškim fizičkim povredama.

Udarci po tijelu bili su toliko snažni da su doveli do ozbiljnog oštećenja i prestanka rada nadbubrežne žlijezde, nakon čega je nastupio smrtonosni traumatski šok. Uprkos intervenciji medicinskih službi, ljekari su po prijemu mogli samo konstatovati smrt djeteta.

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu obavio je uviđaj na mjestu događaja i naložio policiji da izuzme sve materijalne tragove i predmete radi daljnjih forenzičkih vještačenja, uključujući i predmete kojima su povrede nanesene.

Složeni porodični odnosi i briga o ostaloj djeci

Osumnjičena A. Š. pored preminule djevojčice ima još troje djece. Istražitelji utvrđuju sve okolnosti i odnose unutar porodičnog domaćinstva u kojem je majka boravila sa suprugom T. Š. (54) i vanbračnim partnerom.

O događaju je odmah obaviješten i nadležni Centar za socijalni rad, koji je hitno preduzeo mjere zaštite i zbrinjavanja preostalo troje djece. Cilj je osigurati njihovu sigurnost i utvrditi jesu li i oni bili izloženi zanemarivanju ili nasilju.

Majka osumnjičena za teško ubistvo, prijeti joj i doživotni zatvor

Policijska uprava u Novom Sadu, po nalogu tužilaštva, odredila je zadržavanje do 48 sati za oba roditelja.

A. Š. (33) tereti se za krivično djelo teškog ubistva, za koje je zaprijećena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor,pišu Vijesti

T. Š. (54), otac djevojčice, osumnjičen je za krivično djelo nepružanja pomoći jer, prema sumnjama istražitelja, nije učinio ništa kako bi zaštitio dijete ili mu osigurao pravovremenu medicinsku pomoć. Za ovo krivično djelo predviđena je kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina.

Osumnjičeni će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu. Nakon toga tužilac će odlučiti o eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora, prenosi Telegraf.

Facebook komentari