Svijet

Macron sazvao Vijeće za nacionalnu sigurnost zbog najavljenih protesta u Francuskoj

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Objavljeno prije 1 sat

Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je u srijedu sastanak Vijeća za nacionalnu odbranu i sigurnost u Jelisejskoj palati radi pripreme za najavljene demonstracije 5. i 7. novembra, objavio je francuski list “Le Parisien”.

Sastanak je održan nakon sedmične sjednice Vlade, a cilj mu je bio priprema za dva dana protesta i osiguravanje javnog reda.


Očekuje se da će protesti širom zemlje u četvrtak okupiti radnike iz privatnog i javnog sektora, kao i penzionere, koji traže mjere u vezi s platama i kupovnom moći.

Očekuje se da će se demonstracijama pridružiti i studenti te srednjoškolci, koji traže poboljšanje uslova rada i školovanja,pišu Vijesti

Poziv na mobilizaciju 5. novembra uputile su velike sindikalne organizacije.

Pokret Žuti prsluci, koji od 17. oktobra organizuje proteste zbog rasta troškova života, također je pozvao na učešće u štrajku i demonstracijama u četvrtak te pozvao svoje pristalice da nastave mobilizaciju do subote.


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