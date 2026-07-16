Macron sazvao Vijeće za nacionalnu sigurnost zbog najavljenih protesta u Francuskoj

Sastanak je održan nakon sedmične sjednice Vlade, a cilj mu je bio priprema za dva dana protesta i osiguravanje javnog reda.



Očekuje se da će protesti širom zemlje u četvrtak okupiti radnike iz privatnog i javnog sektora, kao i penzionere, koji traže mjere u vezi s platama i kupovnom moći.

Očekuje se da će se demonstracijama pridružiti i studenti te srednjoškolci, koji traže poboljšanje uslova rada i školovanja,pišu Vijesti

Poziv na mobilizaciju 5. novembra uputile su velike sindikalne organizacije.

Pokret Žuti prsluci, koji od 17. oktobra organizuje proteste zbog rasta troškova života, također je pozvao na učešće u štrajku i demonstracijama u četvrtak te pozvao svoje pristalice da nastave mobilizaciju do subote.

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