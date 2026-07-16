NBC napravio projekciju mandata: Demokrate će imati 61 zastupnika više od Republikanaca u Predstavničkom domu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) pretrpio je težak politički udarac na izborima za Kongres, nakon što su Demokrati, prema projekcijama NBC Newsa, osigurali preuzimanje kontrole nad Predstavničkim domom. Demokratama se predviđa najmanje 248 od ukupno 435 mandata, dok bi republikanci trebali osvojiti 187, čime Tramp gubi dosadašnju podršku većine u donjem domu Kongresa.Podsjećamo, ranije je i CNN izvjestio da će Demokrate preuzeti kontrolu nad Predstavničkim domom.

Za kontrolu nad Predstavničkim domom potrebno je najmanje 218 mandata, što znači da bi Demokrati imali 30 mjesta više od potrebnog broja, odnosno čak 61 mandat više od Republikanaca.

Veliki udarac za Trampa

Ovakav izborni rasplet predstavlja značajan politički poraz za Trampa, koji će tokom preostale dvije godine predsjedničkog mandata morati sarađivati s Predstavničkim domom u kojem većinu imaju njegovi politički protivnici.

Demokrati će preuzimanjem kontrole nad ovim domom Kongresa dobiti mogućnost pokretanja parlamentarnih istraga, nadzora nad radom Trampove administracije, ali i blokiranja pojedinih zakonodavnih inicijativa Bijele kuće.

To bi moglo dodatno otežati provođenje Trampove političke agende, posebno kada je riječ o budžetu, imigraciji i drugim pitanjima za koja je neophodna podrška Kongresa.

Džefris bi mogao ući u historiju

Pobjeda Demokrata otvara i mogućnost historijske promjene na čelu Predstavničkog doma američkog Kongresa,piše Avaz

Lider Demokrata Hakim Džefris (Hakeem Jeffries) mogao bi postati prvi Afroamerikanac na funkciji predsjedavajućeg Predstavničkog doma.

Džefris (56), koji je na ovim izborima osvojio osmi mandat kao zastupnik iz Njujorka, za preuzimanje funkcije morat će osigurati podršku većine zastupnika.

Novi saziv Kongresa trebao bi se konstituirati 3. januara 2027. godine, kada bi Džefris mogao preuzeti jednu od najvažnijih funkcija u američkom političkom sistemu.

Projekcije NBC Newsa

Prema podacima NBC Newsa, u trenutku objavljivanja projekcije Demokrate su imali 137 osvojenih mandata, dok su Republikanci osigurali 78 mjesta.

Međutim, na osnovu dosadašnjih rezultata i procjena preostalih izbornih utrka, analitički tim ove televizije predviđa da će Demokrati imati najmanje 248, a Republikanci 187 zastupnika.

Riječ je o projekciji konačne raspodjele mandata, dok službeni rezultati još nisu potvrđeni.

Preuzimanje kontrole nad Predstavničkim domom predstavlja značajnu promjenu odnosa političkih snaga u Vašingtonu, a Tramp će se u drugoj polovini predsjedničkog mandata suočiti sa znatno snažnijom opozicijom u Kongresu.

Facebook komentari