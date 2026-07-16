REM zabranio Informerovu emisiju na sedam dana

Riječ je o emisiji “Prve info”, u kojoj je voditeljica Informera tokom predizborne kampanje iznijela svoj politički stav.

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević iskoristio je izjašnjavanje o prijavi kako bi u prostorijama REM-a napravio svojevrsni “šou-program” i sebe i svoju televiziju predstavio kao žrtve političkog progona.

Tokom izjašnjavanja, koje je trajalo oko sat i po, optužio je članove Savjeta REM-a da postupaju po nalozima Studentske liste, koja je 25. oktobra pobijedila na parlamentarnim izborima u Srbiji. Tvrdio je da regulatorno tijelo namjerava zabraniti Informer.

Upitao je predsjednika Savjeta REM-a kako je 9. oktobra rezultat glasanja bio 4:4, a sada 8:0, te šta se u međuvremenu promijenilo.

“Ja sam taj kome treba da odsiječete glavu”, ponavljao je Vučićević, negodujući zbog primjedbi da se u izlaganju treba držati dnevnog reda. Poručivao je i da “čak i osuđenik na smrt ima pravo na završnu riječ”.

Vučićević i njegovi pravni savjetnici pokušali su osporiti izvještaj Stručne službe REM-a koji im je dostavljen, uz obrazloženje da autor nije potpisan. Smederevac je objasnio da je ime analitičara izostavljeno jer je autor prethodnog izvještaja bio izložen “hajci”.



Vlasnik Informera istovremeno je optužio pojedine članove Savjeta REM-a da ga mrze i gledaju “ubilačkom mržnjom”.

Ocijenio je neprihvatljivim da se period dok Srbija još nema formiranu novu vladu iskoristi za zabranu njegove televizije. Poručio je da će, ukoliko takva odluka bude donesena, tužiti Savjet REM-a i državu Srbiju, “do svake arbitraže na ovom svijetu”.

“Odštetu će platiti građani Srbije i evo javno obećavam – od tih para napravit ćemo fond za obrazovanje srpske pravoslavne omladine”, rekao je Vučićević, prenosi Cenzolovka.

Ispred sjedišta REM-a danas je organizovan i protest podrške Informeru. Među okupljenima su bili i v.d. predsjednice Republike Ana Brnabić, predsjednik SNS-a Miloš Vučević, sin bivšeg predsjednika Srbije Danilo Vučić, kao i njegov brat Andrej Vučić.Članovi Savjeta REM-a Rodoljub Šabić i Dubravka Valić Nedeljković ukazali su na to da se u trenutku održavanja sjednice ispred zgrade nalazi vršiteljica dužnosti šefa države, koja negativno govori o članovima ovog regulatornog tijela.

Okupljeni na Trgu Nikole Pašića jutros su ometali ekipu N1 koja je izvještavala o sjednici REM-a, zbog čega je Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo hitnu reakciju nadležnih institucija,pišu Vijesti

Facebook komentari