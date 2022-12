Ovu grešku prave skoro svi koji se griju na drva: EVO KAKO DA UŠTEDITE TOKOM ZIME

Takve peći moraju biti stručno instalirane, a njihov kapacitet mora odgovarati veličinama prostora koje zagrijava.

Nekoliko savjeta koji vam mogu biti od pomoći:

Savjeti za sigurno loženje peći na drva

1. Pazite na količinu zraka u dimnjaku

Najefikasnije možete iskoristiti drvo u ložištu kada je uzgon zraka u dimnjaku potpuno otvoren, to jest kada je plamen najintenzivniji. U tim trenucima je zagađenost zraka najmanja. Zapamtite da se toplina u vašem domu regulira količinom drva u peći.

2. Mala količina dima je dobar znak

Dim sadrži visokoenergetske plinove koji nisu potpuno izgorjeli. Preporuča se da izađete iz kuće i pogledate kakav dim izlazi iz vašeg dimnjaka. Iz dimnjaka treba izlaziti mala količina dima, ako je dim crn to znači da izgaranje nije optimalno. Idealno bi bilo da iz dimnjaka izlazi malo pare i malo dima bez mirisa.

3. Pazite da redovito čistite peć i dimnjak

Čišćenje peći i dimnjaka idealno bi bilo jednom godišnje ili jednom po sezoni. Garež iz peći na drva od samo nekoliko milimetara smanjuje efikasnost peći jer se toplina ne prenosi na peć, već izlazi kroz dimnjak. Ako koristite drvo bora, još češće čistite peć jer ono stvara još više gareži.

4. Različite vrste drva stvaraju različite količine topline

Tvrdo drvo u istom volumenu stvara više topline od mekanog drva. Iz tog razloga su mekana drva često jeftinija od tvrdih. Najbolje bi ih bilo koristiti na početku i kraju zimskog perioda, kada je manje hladno. Mekana drva omogućavaju čišće gorenje i brže izgaraju. Optimalno bi bilo kada biste koristili obe vrste.

5. Ne održavajte grijanje kroz cijelu noć

Većina peći jednim punjenjem mogu izgarati drvo oko 2-3 sata. Zatvaranje dovoda zraka tako da žar tinja preko noći rizičan je jer je izvor je zagađenja i stvara mogućnost požara u dimnjaku. Punjenje peći na drva prije odlaska na spavanje trebalo bi biti s većim cjepanicama tvrdog drva. One će normalno gorjeti s otvorenim dovodom zraka. Peć i dimnjak zadržavati će toplinu do jutra pa će tako i jutarnje paljenje vatre biti brzo i učinkovito.

6. Ložite peć odozgo

Suvremene peći osmišljene su tako da se potpaljuju odozgo. Svake peći na drva doći će uz upute za korištenje pa provjerite na koji način proizvođači preporučuju da se peć pali. Potpaljivanje odozgo izvodi se tako da se drva poslože naširoko i na vrhu se potpali mala vatra koja se zatim širi prema dolje.

7. U peći na drva uvijek stavljajte više od jedne cjepanice

Jedna cjepanica vrlo će brzo izgorjeti i moguće je da će vam brzo nestati žar. Zato peć na drva uvijek popunite s dvije do tri cjepanice odjednom. Gorenje cjepanice odvija se u tri faze, a s jednom cjepanicom one traju vrlo kratko. Naime, više cjepanica ima veću goreću površinu, što znači da one duže vrijeme održavaju proces gorenja.

